Empire Company Limited est une société canadienne qui exerce ses activités dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires et de l'immobilier connexe. Les principaux secteurs d'activité de la société sont la vente au détail de produits alimentaires, les placements et les autres activités. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires exerce ses activités par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc. (Sobeys). Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires comprend trois secteurs d'activité, à savoir Sobeys National, Farm Boy et Longo's. Sobeys répond aux besoins alimentaires de ses clients avec environ 1 600 magasins de détail (siège social, franchises, affiliés) et plus de 350 points de vente de carburant. Le secteur Investissements et autres activités comprend principalement les investissements dans le FPI Crombie, les partenariats immobiliers et diverses autres activités de l'entreprise. Le FPI Crombie possède, exploite et développe un portefeuille de centres commerciaux rattachés à des épiceries et des pharmacies, de magasins indépendants et de projets à usage mixte, principalement dans les marchés urbains et suburbains du Canada.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire