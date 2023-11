Empire Energy Group Limited a annoncé que M. Paul Fudge et Mme Jacqui Clarke ont pris leur retraite en tant qu'administrateur non exécutif et administrateur suppléant de la Société. M. Fudge est le principal actionnaire d'Empire et le fondateur de Pangaea Resources (" Pangaea "). M. Fudge est l'un des investisseurs australiens les plus prospères dans le domaine de la mise en valeur des gaz non conventionnels et il a été l'un des premiers à investir dans le sous-bassin Beetaloo du Territoire du Nord.

Empire a également annoncé la nomination de Mme Karen Green à titre d'administratrice non exécutive indépendante à compter du 17 novembre 2023. Mme Green sera également nommée présidente du Comité d'audit et de risque. Mme Green se présentera à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle d'Empire qui se tiendra en mai 2024.

Karen a 36 ans d'expérience dans les services de conseil aux entreprises en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord (" NT "). Elle vit dans le NT depuis 1991, où elle a été associée dans le partenariat australien de Deloitte pendant plus de 20 ans. Karen a été l'associée directrice du bureau de Deloitte dans le NT pendant plusieurs années et la cinquième femme à devenir associée de Deloitte Australie.

Après sa démission de Deloitte en 2020, Karen a créé Advisory HQ, un collectif de résidents de longue date très respectés des Territoires du Nord-Ouest qui assurent la croissance des entreprises et des organisations d'Australie du Nord. Karen a travaillé aux côtés d'un certain nombre de groupes familiaux en tant que conseillère commerciale de confiance et a agi en tant que conseillère auprès de nombreux clients des secteurs public et privé en Australie du Nord, notamment en matière de consultation, de facilitation et de développement de plans stratégiques et de stratégies financières. Karen possède une vaste expérience en matière de plans d'entreprise, d'engagement des parties prenantes, de plans de développement, de planification stratégique et d'attraction des investissements dans les secteurs privé et public.

Karen a également été membre du conseil consultatif d'un certain nombre d'entreprises émergentes. Karen est reconnue pour sa direction stratégique et son leadership dans le cadre de divers rôles au sein de conseils d'administration, notamment en tant que directrice non exécutive de l'Airport Development Group Pty Ltd. (le bailleur à long terme de l'aéroport international de Darwin, de l'aéroport d'Alice Springs et de l'aéroport de Tennant Creek), du groupe consultatif sur la sécurité nationale du NT, du groupe consultatif sur les investissements du ministère du chef du gouvernement et du cabinet du NT, de la présidence du comité consultatif de l'industrie des écrans du NT et du conseil du NT de l'Institut australien des administrateurs de sociétés.