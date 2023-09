Empire Metals Ltd est une société d'exploration et de développement des ressources basée au Royaume-Uni. Le portefeuille de projets de la société comprend des intérêts dans le cuivre et l'or en Australie et en Autriche. La société se concentre sur le projet Pitfield, qui est situé près de Three Springs, une ville située à 313 kilomètres au nord de Perth, en Australie occidentale. Le projet Pitfield comprend quatre licences d'exploration (E70/5465, E70/5876, E70/6320 et E70/6323) couvrant environ 1 042 kilomètres carrés (km2). La société fait également progresser le projet Eclipse-Gindalbie, situé à environ 55 km au nord-nord-est de Kalgoorlie, en Australie occidentale, qui est susceptible de contenir de l'or à haute teneur et du kaolin. La société exploite également deux projets d'exploration en Australie, le projet Walton en Australie occidentale et le projet Stavely dans la région de l'arc de Stavely dans l'État de Victoria, ainsi que trois projets de métaux précieux situés dans une région de production d'or à haute teneur dans le centre et le sud de l'Autriche.

Secteur Sociétés minières intégrées