Empire Metals Ltd est une société d'exploration et de développement de ressources basée au Royaume-Uni. Elle possède un portefeuille de projets multi-matières comprenant divers intérêts aurifères en Australie et en Autriche. La société se concentre principalement sur le projet aurifère Eclipse en Australie occidentale. Le projet aurifère Eclipse est situé à environ 55 kilomètres au nord-est de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Elle détient également une participation de 70 % dans trois projets australiens potentiels de cuivre-or, le projet Pitfield Copper-Gold, le projet Walton Copper-Gold et le projet Stavely Copper-Gold. Le projet Walton fait l'objet d'une seule demande de permis d'exploration couvrant environ 163 kilomètres carrés (km2). Le projet Stavely consiste en une demande de licence d'exploration couvrant environ 940 kilomètres. La société détient un portefeuille de trois projets de métaux précieux situés dans la région de production d'or comprenant les prospects Rotgulden, Schonberg et Walchen dans le centre-sud de l'Autriche.

Secteur Sociétés minières intégrées