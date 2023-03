Empire Metals embauche un ancien géologue de Rio Tinto comme directeur de l'exploration

(Alliance News) - Empire Metals Ltd a déclaré mercredi avoir embauché l'ancien géologue de Rio Tinto PLC, Andrew Faragher, comme nouveau directeur de l'exploration, avec effet immédiat.

La société d'exploration et de développement de ressources cotée sur l'AIM a déclaré que M. Faragher sera responsable de la stratégie d'exploration et du ciblage, de l'évaluation des projets, de la supervision du travail d'exploration sur le terrain et de la fourniture de conseils techniques à une équipe de géologues et d'assistants sur le terrain.

Dans le cadre de ses plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des produits de base multiples - y compris le cuivre, l'or, les métaux de base, l'uranium, le minerai de fer, la bauxite et les diamants - Faragher a travaillé pendant sept ans pour Rio Tinto, où il a été directeur de l'exploration pour le Canada et géologue en chef pour le minerai de fer et la bauxite.

Empire Metals a cité les points forts de la carrière de M. Faragher chez Rio Tinto, notamment la direction d'une équipe qui a découvert un important gisement de minerai de fer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, ainsi que la constitution et le développement d'équipes d'exploration performantes en Australie et au Canada.

"Investir dans les bons talents sur le terrain est essentiel alors que nous cherchons à développer davantage notre portefeuille existant de projets d'exploration et à faire progresser le projet de cuivre phare de la société à Pitfield, situé près de la ville de Three Springs en Australie occidentale", a déclaré le directeur général d'Empire Metals, Shaun Bunn.

"La nomination de M. Faragher renforce notre équipe d'exploration et fournit à la société, ainsi qu'à notre groupe consultatif technique supérieur, l'expertise nécessaire pour développer et exécuter avec succès nos plans d'exploration, ayant établi des cibles prêtes à être forées pour la minéralisation de cuivre à Pitfield ainsi que la découverte d'une zone riche en kaolin au projet Eclipse-Gindalbie, situé juste au nord-est de Kalgoorlie, en Australie occidentale."

Les actions d'Empire Metals étaient en hausse de 1,8% à 2,80 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.