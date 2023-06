Empire Metals réduit sa perte annuelle grâce à l'accroissement de sa présence en Australie

(Alliance News) - Empire Metals Ltd a déclaré lundi que sa perte annuelle se réduisait et que ses dépenses administratives diminuaient.

La société d'exploration et de développement de minéraux axée sur l'Australie a déclaré que sa perte avant impôts pour 2022 s'était réduite à 1,2 million de livres sterling, contre 2,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Empire Metal a déclaré que ses dépenses administratives ont chuté de 90 % pour atteindre 1,0 million de livres sterling, contre 1,9 million de livres sterling l'année précédente.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté pour atteindre 1,7 million de livres sterling, contre 589 254 livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle avait augmenté sa zone d'exploration de 3,1 kilomètres à 2 155 kilomètres en Australie, comprenant quatre projets majeurs et transformant la société en un explorateur important dans le pays.

La société n'a enregistré aucun revenu en 2022, comme l'année précédente.

Le directeur général Shaun Bunn a déclaré : "Empire peut désormais se targuer d'avoir l'une des empreintes d'exploration les plus vastes et les plus prometteuses d'Australie.

"Notre accord d'avril 2022, qui a permis à Empire d'acquérir des intérêts majoritaires dans trois projets d'exploration très prometteurs, Pitfield, Walton et Stavely, a donné le ton à nos activités pour la nouvelle année.

Empire Metals a déclaré que 2023 semble être une année prometteuse et productive pour la société.

"Nous poursuivons avec détermination nos programmes d'exploration dans le cadre de plusieurs projets, notamment Pitfield et Eclipse-Gindalbie, mais aussi les projets Stavely et Walton", a déclaré la société.

Les actions d'Empire Metals ont augmenté de 5,2 % à 1,87 pence chacune à Londres lundi matin.

