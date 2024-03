(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Great Western Mining Corp PLC - Explorateur d'or, d'argent et de cuivre axé sur le Nevada - Annonce des résultats des travaux en cours sur la cible aurifère Rhyolite Dome au Nevada. Les résultats de l'échantillonnage du sol révèlent que Rhyolite Dome est une cible aurifère hautement prioritaire. Les résultats de l'échantillonnage du sol révèlent que Rhyolite Dome est une cible aurifère hautement prioritaire. Rhyolite Dome est en outre enrichi d'une série d'éléments indicateurs, dont l'argent, l'arsenic et le mercure, indique Great Western. Le président Brian Hall commente : "De multiples lignes de preuves qui se chevauchent font de Rhyolite Dome une cible aurifère hautement prioritaire pour Great Western. La prochaine étape consistera à effectuer des levés IP sur la structure afin de préciser les cibles de forage en trois dimensions, dans le but d'établir un intervalle de découverte. Nous sommes impatients d'informer les actionnaires des progrès réalisés en 2024".

Trafalgar Property Group PLC - promoteur immobilier résidentiel axé sur le sud-est de l'Angleterre - annonce que Christopher Johnson a émis un avis de conversion concernant les 905 000 GBP d'obligations convertibles non garanties qu'il détenait. En conséquence, la société émettra en faveur de Johnson environ 226 millions d'actions à 0,004 GBP chacune. Johnson charge Peterhouse Capital Ltd de placer les actions en levant 100 000 GBP. Sur ces 100 000 GBP, 50 000 GBP seront souscrits par Paul Treadaway, directeur général de Trafalgar, et 10 000 GBP par Gary Thorneycroft, directeur financier. En outre, Johnson s'engage à réinvestir les 100 000 GBP dans l'entreprise. En contrepartie, Trafalgar émet un nouveau billet de prêt convertible non garanti et sans coupon. Celui-ci sera convertible en environ 226 millions d'actions à 0,00044 GBP chacune. Notes Johnson est directeur de Trafalgar New Homes Ltd, une filiale de l'entreprise.

Zephyr Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur le développement des ressources à partir d'opérations neutres en carbone dans la région des Montagnes Rocheuses en Amérique du Nord - Mise à jour sur l'avancement de la proposition d'acquisition d'une participation minimale de 75 % dans un bail de 1 047 acres dans le champ de Salt Wash, à trois miles au sud du projet Paradox de Zephyr dans l'Utah. Il explique que la décision d'acquérir une participation dans le champ de Salt Wash a été prise pour accroître le potentiel de ressources pétrolières et gazières de l'entreprise et pour s'exposer au marché américain de l'hélium industriel. Il estime que les aspects économiques du projet Salt Wash sont intéressants pour la seule teneur en hélium, même si l'exploitation des ressources pétrolières et gazières peut apporter des avantages supplémentaires. Estime la valeur actuelle nette à un taux d'actualisation de 10 % à environ 58 millions d'USD, la valeur actuelle nette à 10 % étant d'environ 120 millions d'USD dans le cas d'un scénario de hausse risquée. Conformément aux conditions d'exploitation, la Commission confirme que deux paiements d'un montant total de 600 000 USD ont été effectués au titulaire du bail. Il est prévu de forer le puits de délimitation de la formation de Leadville, qui a un double objectif. Elle indique que ce puits permettra également de tester les trois cibles supplémentaires d'exploration de l'hélium et d'autres réservoirs potentiels d'hydrocarbures. L'accord prévoit que le puits sera foré avant le 30 juin.

Asiamet Resources Ltd - société d'exploration minière axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - annonce l'achèvement avec succès de l'étude sur les matières premières de biomasse de KSK. Il s'agit d'une "étape cruciale" dans la recherche d'une solution énergétique pour le projet de cathode de cuivre BKM en Indonésie. L'étude souligne l'engagement d'Asiamet en faveur d'une solution d'énergie renouvelable pour la nouvelle mine de cuivre BKM et aborde les paramètres essentiels au développement d'une centrale électrique à biomasse dans une région minière isolée.

Sovereign Metals Ltd - société d'exploration et de développement minier, avec des actifs au Malawi - Lance un programme de forage de suivi espacé de 400 mètres sur son projet de rutile et de graphite Kasiya au Malawi. Le programme se concentrera sur la détermination des limites et de l'étendue de la minéralisation au nord de la zone d'estimation des ressources minérales connues. Il explique que le programme de forage à la tarière manuelle de plus de 70 trous a été conçu pour cibler les zones où la minéralisation a été identifiée lors de précédents forages à la tarière manuelle régionaux à grande échelle. La zone ciblée s'étend jusqu'à 20 km au nord de la limite actuelle de l'EMR. Le forage est actuellement en cours et sera achevé dans les semaines à venir. Quatre équipes de taupes manuelles ont été déployées sous la supervision de l'équipe technique de Sovereign dans le pays. Les échantillons seront d'abord traités dans le laboratoire de la société à Lilongwe, puis expédiés pour analyse finale dans des laboratoires internationaux certifiés. Les résultats du programme de forage sont attendus dans les prochaines semaines.

Empire Metals Ltd - Explorateur et développeur de minéraux, principalement axé sur le projet de titane Pitfield, en Australie occidentale - Empire Metals Ltd annonce les principales étapes prévues au cours des douze prochains mois, alors qu'il fait progresser le projet Pitfield, en Australie occidentale, vers la commercialisation. La diagraphie et l'échantillonnage des carottes de forage se poursuivent. Empire poursuit ses travaux en vue de commencer la conception et la construction d'une usine de démonstration en 2025, et cherche également à franchir un certain nombre d'étapes clés au cours des 6 à 12 prochains mois. La réalisation de chaque étape permettra de réduire progressivement les risques du projet et de débloquer une valeur significative. Il s'agit notamment de l'achèvement d'une étude d'option minière, d'un examen des autorisations et des financements publics, d'études de caractérisation métallurgique et de la définition d'une première estimation des ressources minérales conforme à la norme JORC.

Andrada Mining Ltd - société d'exploitation de métaux technologiques axée sur des licences d'exploration en Namibie - Fournit une mise à jour opérationnelle pour l'année se terminant le 29 février. La production de concentré d'étain augmente de 54 %, passant de 960 tonnes à 1 474 tonnes, et la production d'étain contenu fait un bond de 51 %, passant de 587 tonnes à 885 tonnes. Le solde de trésorerie de Says au 29 février s'élevait à 17,5 millions de livres sterling. Le coût de maintien de l'étain contenu s'élève à 26 223 USD par tonne, ce qui correspond à la fourchette de 25 000 USD à 30 000 USD indiquée dans les prévisions.

Marula Mining PLC - Société minière centrée sur l'Afrique - Mise à jour de l'accord avec Gems and Industrial Minerals Ltd en vertu duquel Marula obtient un intérêt commercial dans la mine de manganèse Larisoro située dans le nord du Kenya. Marula indique qu'elle devra utiliser les excédents de trésorerie prévus dans le cadre de ses activités d'extraction de lithium en Afrique du Sud pour investir 1,5 million USD dans de nouveaux équipements d'extraction, de concassage, de criblage et de traitement visant à augmenter la production mensuelle de minerai de manganèse pour la porter entre 5 000 et 10 000 tonnes au cours des trois à six prochains mois. Un investissement supplémentaire de 1,8 million USD sera nécessaire jusqu'en 2024.

Baron Oil PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Londres - Fournit une mise à jour des activités opérationnelles sur le contrat de partage de production TL-SO-19-16 au large de la République démocratique du Timor-Leste. L'étude du site a été menée avec succès en février et mars, malgré quelques retards opérationnels, principalement liés aux conditions météorologiques, et les résultats ont été incorporés dans la planification de l'étude géotechnique. Le navire qui effectuera l'étude géotechnique du site a vu son arrivée dans la mer de Timor retardée, à nouveau en raison de conditions météorologiques défavorables, mais il se prépare à présent à se rendre dans la zone d'étude de Chuditch. Ces travaux géotechniques devraient être achevés au cours du mois d'avril.

NetScientific PLC - Groupe d'investissement en capital-risque dans les technologies de pointe et les sciences de la vie, basé à Londres - PDS Biotechnology Corp, dans laquelle il détient une participation de 3,5 %, annonce une mise à jour de sa stratégie de développement clinique. Frank Bedu-Addo, directeur général de PDS Biotech, déclare : "Nous avons obtenu des données convaincantes de plusieurs essais de phase 2 au quatrième trimestre 2023, y compris des données de survie à long terme de l'essai de triple combinaison dirigé par l'Institut national du cancer de PDS01ADC en combinaison avec Versamune HPV (PDS0101) et un inhibiteur de point de contrôle immunitaire expérimental, ainsi que notre étude VERSATILE-002." ajoute-t-il : "Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la façon dont notre technologie de plate-forme de médicaments fonctionne dans le cancer avancé, et nous avons donc pris la décision stratégique, axée sur les données, d'ajouter notre nouveau conjugué de médicaments anticorps fusionnés IL-12, PDS01ADC, à la combinaison prometteuse de Versamune HPV et KEYTRUDA pour faire progresser la triple combinaison en tant que notre principale priorité de développement clinique." PDS a annoncé une perte nette de 42,9 millions USD, soit 1,39 USD par action de base et diluée, pour l'exercice clos en décembre, contre 40,9 millions USD, soit 1,43 USD par action de base et diluée, pour l'exercice précédent.

