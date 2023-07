(Alliance News) - Empire Metals Ltd a déclaré mardi avoir confirmé la présence d'ilménite, un minéral clé du titane, à sa mine Pitfield en Australie occidentale.

Les actions d'Empire Metals ont augmenté de 12 % pour atteindre 2,52 pence chacune mardi matin à Londres.

L'explorateur et développeur de minéraux basé à Londres a déclaré que les résultats des études pétrographiques et minéralogiques ont montré la prédominance de l'ilménite et de l'hématite, ainsi qu'une présence mineure de magnétite dans les échantillons étudiés.

La société a déclaré que la composition des échantillons est "considérée comme très bénéfique d'un point de vue économique".

Empire Metals a noté que l'ilménite est un minéral d'oxyde de titane et de fer qui est une source "très appréciée" d'oxyde de titane, représentant 85 % des matières premières de titane dans l'industrie. Le titane figure sur la liste stratégique des "minéraux critiques" dans des pays tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et l'Australie.

Empire Metals a déclaré qu'elle entreprendra des programmes de forage au diamant et à circulation inverse sur toute la longueur de l'anomalie afin d'en confirmer la taille. Le modèle magnétique 3D de la société indique que l'anomalie mesure 40 km sur 8 km et a une profondeur d'au moins 6 km.

Le directeur général, Shaun Bunn, a déclaré : "Notre connaissance et notre compréhension de ce système minéral continuent de progresser rapidement. Depuis l'annonce de la découverte de titane le 30 mai 2023, nous avons pu démontrer l'ampleur de ce système minéral et confirmer que les roches sédimentaires hôtes ont été largement remplacées par des minéraux de titane et de fer. Cela distingue Pitfield des gisements de titane typiques qui sont soit des gisements de sable de plage à teneur beaucoup plus faible en minéraux lourds, soit des gisements ignés à roche dure qui sont difficiles à valoriser.

"Nous pensons que Pitfield est vraiment unique par son échelle et son caractère, et je suis convaincu qu'avec des succès d'exploration et des études supplémentaires, nous pourrons démontrer qu'il s'agit d'une découverte mondiale de minéralisation riche en titane qui aura une valeur économique significative à l'échelle mondiale".

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.