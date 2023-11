(Alliance News) - Empire Metals Ltd a célébré mercredi les résultats impressionnants du forage au projet Pitfield en Australie occidentale, les tests ayant confirmé la présence d'une minéralisation de titane étendue et à haute teneur.

Empire Metals est un explorateur et développeur de minéraux basé à Londres, avec des intérêts dans le cuivre, le titane et l'or en Australie et en Autriche.

Les actions de la société s'échangeaient à Londres mercredi matin à 11,09 pence l'unité, soit une hausse de 29 %.

Pitfield, dans lequel Empire détient une participation de 70 %, comprend quatre permis d'exploration. Situé près de Three Springs, le projet se trouve au nord de Perth, en Australie-Occidentale.

Les résultats du laboratoire ont donné les résultats de forage les plus élevés signalés à ce jour, les deuxième et troisième trous de forage au diamant ayant tous deux recoupé des intervalles épais et stratifiés de minéralisation de titane à haute teneur.

Le premier a recoupé 297,1 mètres à 6,10 % d'oxyde de titane à partir de 111,4 mètres, tandis que le second a recoupé 173,2 mètres à 5,76 % d'oxyde de titane à partir de 18,6 mètres.

Selon Empire, ces résultats s'ajoutent aux intervalles à haute teneur déjà signalés dans le premier trou de forage au diamant, annoncé plus tôt en novembre.

Pour l'avenir, un vaste programme de circulation inverse des zones cibles à haute teneur est en cours, et environ 18 trous de forage à circulation inverse ont été complétés à ce jour sur un total de 40 trous prévus.

"Ces résultats exceptionnels prouvent une fois de plus que nous disposons à Pitfield d'un système minéralisé enrichi en titane à haute teneur d'une importance stratégique mondiale. Les résultats indiquent clairement une minéralisation de titane forte et étendue, avec des intervalles épais et lités à haute teneur, proches de la surface, dont les teneurs sont particulièrement impressionnantes", a déclaré le directeur général Shaun Bunn.

"Le plan consiste à réaliser un programme de forage RC supplémentaire, de taille similaire, au début de 2024, en ciblant les zones moins profondes de lits [d'oxyde de titane] à haute teneur qui ont été identifiées en amont-pendage des intercepts de forage diamantés plus profonds, et dans des zones cibles supplémentaires à plus haute teneur que nous prévoyons d'identifier à partir du forage RC actuellement en cours."

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

