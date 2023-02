Shanta Gold rapporte des ressources totales de 3,67 millions d'onces

(Alliance News) - Shanta Gold Ltd a annoncé lundi des ressources totales à l'échelle du groupe de 3,67 millions d'onces d'une teneur de 3,28 or par tonne à la fin de 2022.

Dans une mise à jour des réserves et des ressources, la société a déclaré que les réserves totales d'or conformes à 2022 de 625 000 onces d'une teneur de 2,91 grammes par tonne sur les deux projets de la société en Tanzanie étaient légèrement en baisse par rapport aux 645 000 onces d'une teneur de 3,04 grammes par tonne à la fin de 2021 en raison d'un forage limité en 2022 et de l'épuisement des réserves des opérations minières.

Des réserves nouvellement définies de 92 500 onces ont été ajoutées en 2022, avant épuisement et optimisation, provenant principalement des gisements souterrains Bauhinia Creek et Luika, des gisements à ciel ouvert Black Tree Hill, Elizabeth Hill et Porcupine South, a déclaré Shanta.

Le directeur général Eric Zurrin a déclaré : "Alors que Singida entre en production à très court terme et passe d'un centre de coûts à un générateur de liquidités, notre objectif d'exploration va pivoter à nouveau vers l'extension de la durée de vie de la mine afin de débloquer la valeur actionnariale à long terme."

Les actions de Shanta Gold ont augmenté de 1,2 % à 10,50 pence à la clôture à Londres lundi.

