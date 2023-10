Empire Petroleum Corporation est une société énergétique indépendante qui s'occupe d'optimiser la production développée. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Empire New Mexico LLC, qui exerce ses activités sous le nom de Green Tree New Mexico, Empire North Dakota LLC, Empire Texas LLC et Empire Louisiana LLC. Elle est un opérateur indépendant dans quatre zones géographiques des États-Unis. Elle gère et influence la production des propriétés exploitées. Les actifs d'Empire New Mexico produisent principalement du pétrole, ainsi que du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN) qui accompagnent la production de pétrole. Les actifs d'Empire New Mexico sont situés dans le comté de Lea, au Nouveau-Mexique, et consistent en une position contiguë et consolidée de 48 000 acres détenue par la production d'environ 730 puits. Empire North Dakota exploite environ 230 propriétés productrices dans le Dakota du Nord et l'ouest du Montana. Empire Texas possède plus de 140 puits bruts et environ 30 000 acres nettes dans le bassin de l'East Texas.

Secteur Energie