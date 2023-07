Empire State Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) auto-administrée et autogérée. La société possède, gère, exploite, acquiert et revend des immeubles de bureaux, des commerces et des immeubles multifamiliaux à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York. La société opère à travers deux segments : Real Estate et Observatory. Son secteur Real Estate comprend toutes les activités liées à la propriété, à la gestion, à l'exploitation, à l'acquisition, au repositionnement et à la cession de ses actifs immobiliers. Son secteur Observatoire exploite les observatoires des 86e et 102e étages de l'Empire State Building. La société possède environ 12 immeubles de bureaux représentant environ 8,9 millions de pieds carrés louables. Son portefeuille commercial comprend également quatre propriétés commerciales indépendantes situées à Manhattan et deux propriétés commerciales indépendantes situées dans le centre-ville de Westport, Connecticut.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial