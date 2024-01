Projections spéciales de « Clueless » et « Nuits blanches à Seattle » ; forfait fiançailles sur la terrasse d'observation ; et dîner de la Saint-Valentin d'une valeur de 10 000 dollars au 102e étage

Célébrez le jour le plus romantique de l'année dans le « gratte-ciel le plus romantique du monde ». L'Empire State Building (ESB), attraction numéro un aux États-Unis d'après les voyageurs de Tripadvisor pendant deux années consécutives, a annoncé aujourd'hui qu'il organiserait des projections de films à thème, offrirait à un couple chanceux un rendez-vous exceptionnel pour la Saint-Valentin et proposerait un forfait spécial pour les couples qui ont l'intention de se marier en février.

L'Empire pour Deux – Cette année, à l'occasion de la Saint-Valentin, un couple chanceux pourra réserver le tout premier dîner privé de l'Empire State Building. Pour un prix spécifique de 10 000 dollars, lui seul aura accès à la terrasse de l'observatoire du 86e étage, ainsi qu'à un dîner de trois plats, accord mets et vins, au sommet du 102e étage, qui sera également fermé pendant tout l'évènement. Préparés par le chef cuisinier du STATE Grill and Bar, restaurant emblématique de l'Empire State Building au rez-de-chaussée, la carte proposera des plats tels que : crabe et caviar, filet mignon en croûte aux cèpes et gâteau au chocolat décadent, le tout accompagné d'un musicien live et d'un décor thématique. Le somptueux forfait Empire pour Deux est disponible pour le 14 février à 20 h 30 et doit être réservé avant le 12 février.

« Il n'y a pas de meilleur arrière-plan que le panorama incomparable depuis l'Empire State Building pour célébrer l'amour en cette Saint-Valentin », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'observatoire de l'Empire State Building. « Nous sommes très heureux d'offrir à un couple cette occasion exclusive d'avoir notre emblématique observatoire pour eux seuls lors du rendez-vous le plus romantique de la ville de New York ».

L'expérience Observatoire de l'Empire State Building a récemment fait l'objet d'une refondation pour un montant de 165 millions de dollars, comprenant un musée interactif avec neuf galeries, de tout nouveaux uniformes faits sur mesure pour les hôtesses d'accueil de l'observatoire, et des observatoires emblématiques aux 86e et 102e étages.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, le « gratte-ciel le plus célèbre du monde » appartient à l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), et s'élève à 1 454 pieds (443 m) au-dessus du centre de Manhattan, du sol à l'antenne. La refondation de l'expérience Observatoire de l'Empire State Building, d'un montant de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire au nouveau design au 102e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le trajet vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul qui soit à 360º, en plein air avec un panorama sur New York et les environs, guide les visiteurs tout au long de leur expérience de la ville de New York et couvre absolument tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture populaire. L'expérience Observatoire de l'Empire State Building accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « Gratte-ciel préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les 2023 Travelers' Choice Awards de Tripadvisor : Best of the Best de Tripadvisor, et la première attraction de la ville de New York dans l'Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

