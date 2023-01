L'Empire State Building donne le coup d'envoi des célébrations du Nouvel An lunaire 2023

L'« édifice le plus célèbre du monde » célèbre l'année du Lapin avec une cérémonie d'illumination de la tour, un spectacle musical, des stands de nourriture, des décorations festives sur l'Observatoire et dans les vitrines de la Cinquième Avenue

L'Empire State Building a donné aujourd'hui le coup d'envoi des célébrations du Nouvel An lunaire avec une cérémonie d'illumination de la tour et un spectacle musical ; un stand festif avec la boutique d'alimentation Sheng Mary Bakery à NYC ; une vitrine d'angle sur l'emblématique observatoire au 86e étage de l'édifice ; et le dévoilement de la fenêtre posée dans le hall à l'entrée de la Cinquième Avenue pour célébrer l'année du Lapin du zodiaque chinois.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230120005463/fr/

EMPIRE STATE BUILDING KICKS OFF LUNAR NEW YEAR CELEBRATIONS

« Nous sommes heureux de poursuivre notre célébration annuelle du Nouvel An lunaire et de partager notre bonne fortune avec la communauté chinoise ici aux États-Unis, en Chine et dans le monde entier », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire de l'Empire State Building. « Le Nouvel An lunaire est le moment idéal pour que les visiteurs chinois puissent profiter des plus beaux points de vue sur New York, découvrir notre Observatory Experience réinventée avec ses expositions immersives pendant les célébrations de cette joyeuse fête ».

Pour la première fois depuis 2020, l'Empire State Building a organisé une cérémonie d'illumination en présentiel pour célébrer le Nouvel An chinois et la Fête du Printemps aux côtés du consul général chinois à New York. La cérémonie s'est terminée par un spectacle traditionnel dans le lobby de l'Observatoire.

Les fenêtres emblématiques du hall d'entrée sur la Cinquième Avenue de l'Empire State Building ont été dévoilées en présentant une imagerie dynamique qui célèbre l'année du Lapin du zodiaque chinois, où l'on découvre la silhouette de l'animal au milieu de paysages colorés parsemés de lanternes chinoises, de fleurs et d'arbres, qui seront exposés jusqu'au 15 février. Un coin photo dimensionnel orne désormais l'angle nord-ouest de la terrasse de l'Observatoire du 86e étage de sa terrasse, avec des lanternes, des fleurs et des jarres florales abritées sous une arche dorée. Du 20 au 29 janvier, la Sheng Mary Bakery de Flushing s'installera au 86e étage de l'édifice pour offrir aux visiteurs des friandises chinoises traditionnelles, dès l'ouverture jusqu'à 15 heures.

Ce soir, les New-Yorkais pourront regarder en direction du ciel pour voir les lumières de la célèbre tour de l'Empire State Building s'illuminer en rouge pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Vous trouverez de plus amples informations sur les illuminations de la tour de l'Empire State Building en ligne.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « le plus célèbre édifice du monde », propriété de l' Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s'élève, du rez-de-chaussée à l'antenne, à 1 454 pieds au-dessus du centre de Manhattan. La réinvention de l'Empire State Building Observatory Experience, qui a coûté 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée dédiée aux visiteurs, un musée interactif comportant neuf galeries et l'observatoire du 102e étage remodelé avec des baies vitrées du sol au plafond. La visite jusqu'au célèbre observatoire du 86e étage, seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et ses environs, permet aux visiteurs d'être guidés d'un bout à l'autre pendant toute leur découverte de la ville de New York, allant de l'histoire emblématique de l'édifice à la place qu'il occupe actuellement dans la pop culture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.esbnyc.com. Déclaré comme « l'édifice préféré de l'Amérique » par l'American Institute of Architects, la destination touristique la plus populaire au monde par Uber, la première attraction des États-Unis dans le classement Travelers' Choice 2022 Best of the Best de Tripadvisor et la première attraction de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent principalement un éventail très varié de locataires de bureaux comme LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des boutiques comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour de plus amples informations et obtenir des billets pour l'Observatory Experience, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez la page Facebook de l'édifice, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Catégorie : Observatoire

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230120005463/fr/