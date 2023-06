Jeu-concours transnational, projections spéciales et illuminations coordonnées Nuits blanches à Seattle est disponible en DVD et en version numérique

L'Empire State Building et la Space Needle annoncent aujourd'hui une collaboration spéciale pour célébrer les 30 ans de la sortie du film Nuits blanches à Seattle en juin 1993. Cette collaboration d'un océan à l'autre - soutenue par Sony Pictures Home Entertainment, Alaska Airlines, Visit Seattle, New York City Tourism + Conventions et le Seattle Center - comprend l'illumination simultanée des deux monuments emblématiques, des projections spéciales du film populaire, des activités dans les deux attractions et un jeu-concours pour deux heureux gagnants qui pourront revivre certains des moments les plus importants du film grâce à un voyage d'une semaine à Seattle et à New York City.

« En tant que superfans de "Nuits blanches à Seattle", nous avons eu un siège au premier rang lorsque des invités du monde entier ont vécu leurs rêves de comédie romantique dans la Cité d'émeraude », a déclaré Randy Coté, directeur du marketing pour la Space Needle. « Il est indéniable que Nuits blanches à Seattle a connecté des millions de personnes, de Seattle à NYC et partout ailleurs. La Space Needle est ravie de s'associer à l'Empire State Building pour aider encore plus de gens à se créer des souvenirs en célébrant son 30e anniversaire cet été ! »

« L'Empire State Building et son observatoire rénové ont joué dans d'innombrables films. Pour beaucoup, l'un des films les plus populaires sera toujours Nuits blanches à Seattle, qui trouve son apogée au sommet du "bâtiment le plus romantique du monde", juste ici, au cœur de Manhattan", a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Building Observatory. "Nous sommes heureux de célébrer l'anniversaire d'un tel film avec nos amis de Seattle et de célébrer la chaleur et l'amour que les fans ressentent encore 30 ans plus tard lorsqu'ils voient le film et qu'ils nous rendent ensuite visite pour en faire l'expérience. »

Les célébrations autour de l'anniversaire comprennent les événements suivants :

« It’s a Sign »- Le 30 juin au coucher du soleil, l'Empire State Building et la Space Needle seront illuminés ensemble - la Space Needle en rouge et l'Empire State Building en lavande et rouge avec un cœur, qui tourne dans le mât de la tour pour ressembler à l'œuvre d'art originale du film et au "signe" qui a ramené Annie Reed au sommet de l'Empire State Building.

Projections spéciales pour l'anniversaire Le 1er juillet à 21h30, le film sera projeté au Seattle Center dans le Mural Amphitheater. Cette projection unique est gratuite et ouverte au public (pas besoin de billet ; dans la limite des places disponibles). Le Seattle Center est situé au cœur du centre-ville et abrite le Space Needle et de nombreuses autres attractions. Le Mural Amphitheater est un espace vert en plein air avec la Space Needle en toile de fond, à quelques minutes seulement du Puget Sound et du Pike Place Market. L'amphithéâtre sert de lieu principal pour les grands festivals d'été, comme la série Movies at the Mural. Les visiteurs de l'Empire State Building Observatory peuvent acheter un billet spécial pour assister à Nuits blanches à Seattle le 9 juillet à 21 heures dans un espace privé au 80 e étage, avec boissons rafraîchissantes, bonbons et pop-corn gratuits (plus d'informations et billets disponibles ici ). Tous les invités de l'Observatoire pourront voir les scènes emblématiques du film dans lesquelles l'Empire State Building apparaît dans la nouvelle exposition "World's Most Famous Building", qui fait partie d'un récent réaménagement du bâtiment de 165 millions de dollars.



Recréer la magie : du 29 juin au 3 juillet, les visiteurs de l'Empire State Building Observatory et de la Space Needle pourront reproduire l'affiche culte du film Nuits blanches à Seattleet poser pour une photo authentique. Les clients sont invités à partager ces photos avec le hashtag #Sleepless30. Les clients de la Space Needle pourront également déguster du 30 juin au 2 juillet à la Space Needle Bar des cocktails à thème aux noms amusants tels que Baltimore Sun (une variation sur le Cosmo d'Annie), Teddy Bear (une boisson sans alcool pour enfants garnie d'oursons en gélatine), Never Settle (une variation sur le Walter's Old Fashioned) et Sleepless in Seattle (Sam's Martini).

Jeu-concours Nuits blanches à Seattle : la participation au jeu-concours Nuits blanches à Seattle est ouverte à partir d'aujourd'hui, le 26 juin, et se poursuivra en ligne jusqu'au 21 juillet à minuit sur sleepless30.com. Un gagnant sera sélectionné au hasard et annoncé le 7 août. Le gagnant recevra un voyage de six nuits pour deux personnes à Seattle et à New York, y compris des vols aller-retour gratuits de sa ville natale vers les deux villes, avec l'aimable autorisation d'Alaska Airlines (les règles/restrictions s'appliquent), ainsi que : À Seattle, trois nuits à l'hôtel Pan Pacific dans le centre-ville de Seattle avec vue sur la Space Needle, une visite VIP exclusive de la Space Needle avec un dîner pour deux personnes dans le Loupe Lounge haut de gamme sur le premier et unique plancher de verre rotatif au monde ; Deux tickets CityPass gratuits pour certaines des meilleures attractions de Seattle, y compris une croisière Argosy vers les célèbres péniches du lac Union pour jeter un coup d'œil à la résidence de Sam sur une péniche dans le film ; plus un chèque-cadeau de 500 dollars pour les lieux de tournage emblématiques du film, y compris le marché de Pike Place mondialement connu, Alki Beach et Gas Works Park. À New York - un séjour de trois nuits à l'hôtel cinq étoiles, Langham, New York, Fifth Avenue ; deux tickets de métro hebdomadaires illimités et un CityPass gratuit pour voir le meilleur de la ville ; une visite guidée de l'Empire State Building avec des indications spéciales sur tous les détails/lieux importants du film, suivie d'un dîner spécial Prix-Fixe accompagné de vin au STATE Grill & Bar, le restaurant caractéristique de l'Empire State Building.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde », propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc (ESRT : NYSE), s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de sa base à son antenne. Le réaménagement de 165 millions de dollars de l'Empire State Building Observatory Experience crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire redessiné au 102e étage avec des fenêtres du sol au plafond. Le trajet jusqu'au mondialement célèbre 86th Floor Observatory, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, permet aux visiteurs de s'orienter dans leur expérience globale de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. L'Empire State Building Observatory Experience accueille chaque année des millions de visiteurs et a été élu "America's Favorite Building" par l'American Institute of Architects, destination la plus populaire au monde par Uber et attraction n° 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive par Tripadvisor lors des Travelers' Choice Awards 2023 : Best of the Best et n° 1 des attractions new-yorkaises par Lonely Planet.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'énergie éolienne renouvelable et accueille sur ses nombreux étages une multitude de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des magasins de détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des billets pour l'Observatory Experience, rendez-vous sur esbnyc.com ou suivez le bâtiment sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

À propos de la Space Needle

Construit comme pièce maîtresse et source d'inspiration pour l'exposition universelle de Seattle en 1962, la Space Needle fait depuis partie de l'expérience de Seattle et est devenue un symbole mondialement reconnu de la ville. Situé dans le Seattle Center, ce symbole de 605 pieds de haut est l'un des monuments les plus photographiés au monde.

Lors de la récente rénovation de la Space Needle, qui a coûté 100 millions de dollars, plus de 176 tonnes de verre ont été installées dans la structure, qui offre une vue incomparable sur Seattle, le Mt Rainier, le Puget Sound et les montagnes Cascade et Olympic. La Space Needle abrite également The Loupe - le premier et unique plancher de verre tournant au monde. La Space Needle est ouverte toute l'année et accueille plus d'un million de visiteurs par an.

Pour plus d'informations, visitez spaceneedle.com ou suivez la Needle sur Facebook, Twitter, Instagram, ou TikTok.

