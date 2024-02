Parmi les récompenses figurent des NFT exclusifs, des billets offerts et des expériences uniques

Devenez un VIP de l'ESB. L'Empire State Building (ESB) annonce aujourd'hui son nouveau programme des Ambassadeurs pour les habitants qui accueillent des invités à New York et les superfans de son Observatory Experience mondialement connue. Les visiteurs gagnent des points dans le programme de fidélité pour chaque billet acheté sur le site Web de l’ESB pour les Observatoires du 86e et du 102e étage et les échangent contre des expériences gratuites et des objets de collection.

« Chaque visite à l’Empire State Building est unique, et nous permettons aujourd'hui à notre clientèle locale et ses invités, ainsi qu'à nos superfans, d'admirer les expositions de notre Observatoire rénové et de profiter de panoramas sans pareil », déclare Jean-Yves Ghazi, président de l’Observatoire de l’Empire State Building. « Nous voulons montrer à nos fans toute notre reconnaissance pour leur fidélité et offrir un accès exclusif à des expériences premium et authentiques et aux meilleures vues du cœur de New York. »

Les membres progresseront dans quatre niveaux et recevront des récompenses à chaque niveau, notamment :

Ambassadeur (de 0 à 439 points) Inscrit au programme Pas encore admissible pour des avantages

(de 0 à 439 points) Ambassadeur de bronze (à partir de 440 points) Inclusion à notre newsletter des Ambassadeurs Une entrée pour l'Observatoire du 86 e étage Un ticket de loterie pour l’accès pour deux (2) invités à l’un des événements ESB exclusifs d’influenceur ou de célébrité. Non transférable.

(à partir de 440 points) Ambassadeur d'argent (à partir de 880 points) Inclusion à notre newsletter des Ambassadeurs Une entrée supplémentaire à l'Observatoire du 86 e étage Un ticket de loterie supplémentaire pour l’accès pour deux (2) invités à l’un des événements ESB exclusifs d’influenceur ou de célébrité. Non transférable.

(à partir de 880 points) Ambassadeur d'or (à partir de 1 320 points) Inclusion à notre newsletter des Ambassadeurs Deux entrées pour les Observatoires du 86 e étage et du 102 e étage Deux entrées pour la Sunrise Experience du samedi matin Deux entrées à l'événement annuel Empire State Building Run-Up (attribuable à un membre de la famille ou à un ami) ou un billet de loterie pour l’accès pour deux (2) invités à l’un des événements ESB exclusifs d’influenceur ou de célébrité. Non transférable.

(à partir de 1 320 points) Ambassadeur de platine (à partir de 1 760 points) Inclusion à notre newsletter des Ambassadeurs Quatre entrées pour les Observatoires du 86 e étage et du 102 e étage Quatre entrées pour la Sunrise Experience du samedi matin Une entrée à l'événement annuel Empire State Building Run-Up (attribuable à un membre de la famille ou à un ami). Accès pour quatre (4) invités à l’un des événements ESB exclusifs d’influenceur ou de célébrité. Non transférable.

Chaque nouveau membre du programme des Ambassadeurs recevra un NFT personnalisé lors de l’inscription. Pour chaque niveau atteint, les membres recevront des NFT personnalisés supplémentaires, développés et distribués en partenariat avec Uptop, avec la mention « World’s Most Famous Building » sur un fond Art déco dans la tonalité métallique correspondant au niveau. Les NFT exclusifs servent de souvenir numérique et de clé pour débloquer leurs récompenses personnalisées.

Les visiteurs qui rejoignent le programme des Ambassadeurs qui ont acheté des billets le 1er février 2024 ou après cette date recevront rétroactivement des points et le nouveau NFT de membre pour leur dernier achat. Les points et statuts restent valables jusqu’à ce qu'ils soient utilisés et n’expirent pas.

L’Observatoire de l'Empire State Building a récemment subi une rénovation de 165 millions de dollars comprenant une entrée dédiée aux visiteurs, un musée immersif avec neuf galeries, de tout nouveaux uniformes et des Observatoires emblématiques au 86e et au 102e étage. La nouvelle Observatory Experience a été élue attraction numéro un aux États-Unis par les voyageurs de Tripadvisor pendant deux années consécutives.

À propos de l'Empire State Building

The Empire State Building, le « gratte-ciel le plus célèbre du monde » appartient à l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), et s'élève à 1 454 pieds (443 m) au-dessus du centre de Manhattan, du sol à l'antenne. La refondation de l'expérience Observatoire de l'Empire State Building, d'un montant de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire au nouveau design au 102e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le trajet vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul qui soit à 360º, en plein air avec un panorama sur New York et les environs, guide les visiteurs tout au long de leur expérience de la ville de New York et couvre absolument tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture populaire. L'expérience Observatoire de l'Empire State Building accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « Gratte-ciel préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les 2023 Travelers' Choice Awards de Tripadvisor : Best of the Best de Tripadvisor, et la première attraction de la ville de New York dans l'Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook , X (ex-Twitter) , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok. .

