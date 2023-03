L'Empire State Building s'illuminera à l'occasion du 50e anniversaire de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd

Pour ce 50e anniversaire, le spectre lumineux du prisme tournoiera dans la flèche de la tour

Le vendredi 24 mars, l'Empire State Building (ESB) célébrera le 50e anniversaire de l'album de légende The Dark Side of the Moon de Pink Floyd avec une version spéciale de la célèbre pochette de l'album qui tournoiera dans sa flèche.

« The Dark Side of the Moon est authentique, mondial et emblématique, tout comme l’Empire State Building. Il est donc logique de célébrer cet album au sommet de la tour mondialement connue de l'ESB », déclare Anthony E. Malkin, président du conseil, président et CEO, Empire State Realty Trust. « Le 24 mars, l'ESB célébrera cet anniversaire majeur aux côtés de la multitude de fans de Pink Floyd à travers le monde. »

Sorti en 1973, The Dark Side of the Moon est l’un des albums les plus vendus de tous les temps avec plus de 45 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier. L’album est loué pour ses techniques de production innovantes et son utilisation créative des instruments et a influencé d’innombrables artistes tout au long de ses 50 ans d’histoire.

Pink Floyd sortira ce jour-là un nouveau coffret Deluxe qui comprend un CD et un vinyle de l’album studio remasterisé en 2023 et un Blu-ray + DVD audio avec le mix original 5.1 et les versions stéréo remasterisées. Le coffret Deluxe contient également un nouveau Blu-ray Atmos, un CD et un 33 tours de « The Dark Side of the Moon – Live at Wembley Empire Pool, London 1974 », un livre de photos de 160 pages, des partitions musicales, des répliques de 7” et des souvenirs.

L’événement commencera au coucher du soleil et pourra être vu dans toute la ville de New York, ainsi qu’en ligne depuis l'Empire State Building Live Cam. Plus d'informations sur Pink Floyd et le 50e anniversaire de The Dark Side of the Moon sont disponibles ici. Le b-roll haute résolution de l'éclairage dynamique est téléchargeable ici. Plus d’informations sur les éclairages de l’Empire State Building sont disponibles ici.

À propos de l'Empire State Building

The Empire State Building, le « plus célèbre immeuble au monde », propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), se dresse à une hauteur de 1 454 pieds, depuis sa base jusqu'à son antenne, au-dessus de Manhattan. Les travaux d'un montant de 165 millions USD qui ont permis de repenser l'Observatoire de l'Empire State Building créent une expérience entièrement nouvelle avec un hall d'entrée dédié, un musée interactif comptant neuf galeries et, au 102e étage, un observatoire doté de fenêtres allant du sol au plafond. Le parcours menant à l'Observatoire du 86e étage, célèbre dans le monde entier, l'unique observatoire à 360 degrés en plein air offrant un panorama de New York et au-delà, guide les visiteurs tout au long de leur découverte de New York, couvrant l'ensemble des aspects de l'histoire emblématique de l'immeuble ainsi que sa place dans l'univers de la culture pop. Accueillant des millions de visiteurs chaque année, l'Observatoire de l'Empire State Building a été nommé la destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, la première attraction des États-Unis dans le Travelers’ Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor et la première attraction de New York par Lonely Planet.

Depuis 2011, l'édifice est entièrement alimenté par une électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent un large éventail de locataires administratifs, comme LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des magasins de détail tels STATE Grill and Bar, Tacombi, et Starbucks. Pour en savoir plus et acheter vos entrées pour l'Observatoire, rendez-vous sur esbnyc.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube et TikTok.

