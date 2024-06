L'Observatoire de l'ESB est l'attraction numéro 1 aux États-Unis pour la troisième année consécutive

L'Empire State Building (ESB) annonce ce jour avoir été nommé l'attraction n°1 au niveau mondial lors des Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do 2024 de Tripadvisor, et l'attraction n°1 aux États-Unis pour la troisième année d'affilée.

L’Observatoire de l'Empire State Building a reçu plus de 60 000 avis notés 5 étoiles. Les invités se disent être émerveillés par l’authenticité du « bâtiment le plus célèbre du monde », ses expositions interactives et ses vues imprenables. Les évaluateurs considèrent que cette visite est une expérience « unique dans une vie » et l’une des meilleures choses à faire à New York.

« L’Observatoire de l'Empire State Building est l’attraction la plus authentique de New York, et cette incroyable reconnaissance mondiale est une preuve supplémentaire que notre décision d’exiger des réservations et d’éviter la foule à notre Observatory Experience réinventée a été un énorme succès », déclare Anthony E. Malkin, président du conseil et CEO, Empire State Realty Trust. « Le seul problème, c’est que j’ai promis de me prendre une tarte en plein visage si nous étions nommés n°1 pour la troisième fois. Alors maintenant, je dois choisir quel goût ! »

L'Observatoire de l'Empire State Building a récemment fait l'objet d'un réaménagement d'un coût de 165 millions de dollars comprenant l'ajout d'une entrée réservée aux visiteurs, d'un musée immersif composé de neuf galeries, de nouveaux uniformes sur mesure pour le personnel d'accueil de l'Observatoire et d'un nouvel observatoire au 102e étage offrant une vue incomparable. L'ESB suscite un vif intérêt mondial et s’engage auprès d’un large public pour nourrir une solide affinité avec les fans grâce à un contenu social viral et à des événements phares avec des partenaires tels que House of the Dragon de HBO, Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound, et Star Wars.

« Après deux ans en tête du classement américain, il est formidable de voir l’Empire State Building revendiquer la place numéro un sur la scène mondiale », déclare Kristen Dalton, présidente de Tripadvisor. « Les lauréats des prix Best of the Best de Tripadvisor font partie du 1 % supérieur des annonces de notre site et sont choisis sur la base des avis de voyageurs engagés, ce qui fait de cette victoire un accomplissement incroyable. »

À l'occasion de cette distinction, l'Empire State Building sera illuminé du vert de Tripadvisor le 25 juin.

À propos de l’Empire State Building

L’Empire State Building, l’« immeuble le plus célèbre du monde », propriété de l’ Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s’élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l’antenne. Le réaménagement d’une valeur de 165 millions de dollars de l’Observatoire de l’Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre toute son évolution, de l’histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. L’Empire State Building Observatory Experience accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « Bâtiment préféré des Américains » par l’American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les 2023 Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor dans la catégorie Best of the Best et l’attraction n°1 de la ville de New York dans l’Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok..

