L'observatoire de l'Empire State Building classé première attraction aux États-Unis par les voyageurs sur Tripadvisor pour la 2e année du prix Travelers' Choice Best of the Best 2023

l'ESB est également classé 5ᵉ mondial, sur la base de tous les avis et notes des visiteurs.

L'Empire State Building (ESB) a annoncé qu'il est classé premier, la place la plus convoitée dans le classement des meilleures attractions des États-Unis, pour la 2e année consécutive – et est 5e mondial – selon le Travelers’ Choice Best of the Best 2023 de Tripadvisor. Décerné en prenant en considération les commentaires des voyageurs sur Tripadvisor une année entière, ce prix récompense les meilleurs destinations et lieux qui font vivre les expériences les plus exceptionnelles.

« Nous sommes ravis pour nos équipes de direction et de gestion qui ont gagné ce prix et nous remercions une fois de plus les esprits créatifs à l'origine de notre chef-d'œuvre de 165 millions de dollars d'expositions et d'améliorations apportées à l'observatoire de l'Empire State Building. L'Empire State Building est l'attraction authentique et incontournable de la ville de New York », a déclaré Tony Malkin, président du conseil d'administration, PDG d'Empire State Realty Trust. « Nos chers clients, pendant deux années consécutives, ont classé l'ESB premier et nous leurs sommes reconnaissants pour leur confiance, sans laquelle cela ne serait pas possible »

L'Empire State Building Observatory a récemment été complètement rénové pour un coût de 165 millions de dollars, permettant d'ajouter une entrée réservée aux visiteurs, un musée immersif célébrant l'icône depuis sa conception jusqu'à sa place actuelle dans la culture pop, ainsi que de rénover entièrement l'observatoire du 102ᵉ étage, qui offre un panorama à 360 degrés.

« Félicitations aux gagnants du prix 2023 Tripadvisor Travelers' Choice Best of the Best », a déclaré John Boris, directeur de la croissance chez Tripadvisor. « La hausse du taux des voyages que nous avons constatée tout au long de l'année dernière a renforcé la concurrence. Être parmi les meilleurs démontre que vous avez offert des expériences exceptionnelles à ceux qui comptent le plus : vos clients. Compte tenu de l'évolution des attentes, de la pénurie persistante de main-d'œuvre et de l'augmentation des coûts, ce n'est pas une chose facile, et je suis toujours impressionné par la résilience et la capacité d'adaptation du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À une nouvelle année de réussite ! »

Pour célébrer cet honneur, les lumières de la célèbre tour de l'Empire State Building brilleront à la couleur verte de Tripadvisor le 20 juin.

Des images en haute définition de l'Empire State Building Observatory Experience et de ses tours lumineuses en vert de Tripadvisor sont disponibles ici. D'amples informations sur l'Empire State Building et son Observatory Experience sont disponibles en ligne.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, le « Bâtiment le plus célèbre du monde, » appartenant à l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La rénovation de l'Observatoire de l'Empire State Building, d'un coût de 165 millions de dollars, a permis de créer une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries, ainsi qu'un observatoire reconfiguré au 102ᵉ étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Un voyage au célèbre 86 ᵉ Le Floor Observatory, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs tout au long de leur expérience de la ville de New York et leur raconte tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à la place qu'il occupe aujourd'hui dans la culture pop. L'Empire State Building Observatory Experience accueille des millions de visiteurs chaque année et a été reconnu comme le "bâtiment préféré des Américains" par l'American Institute of Architects, la destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, la première attraction des États-Unis dans le classement 2023 Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor, et la première attraction de la ville de New York par Lonely Planet.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent un grand nombre de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des billets pour l'expérience de l'observatoire, visitez le site esbnyc.com ou abonnez-vous aux pages Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok de l'ESB.

