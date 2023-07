Présentée par MyFitnessPal et sponsorisée par la Challenged Athletes Foundation

L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui le retour de l’évènement annuel Empire State Building Run-Up (ESBRU) le 4 octobre 2023 - présentée par MyFitnessPal et sponsorisée par la Challenged Athletes Foundation – avec une inscription à la loterie ouverte en ligne du 17 juillet 2023 à 9 heures HAE jusqu'au 28 juillet 2023 à 15 heures HAE.

Environ 350 coureurs vont se lancer dans la course des 1 576 marches menant à l'emblématique observatoire du 86e étage du bâtiment lors de la 45e édition annuelle de l’évènement. Les différentes épreuves de cette année incluront des coureurs d'élite, des athlètes adaptatifs, des célébrités, des représentants des médias et le grand public, entre autres. Les coureurs inscrits seront informés de leur statut de course le 2 août, et les frais de participation de 150 $ par coureur ne seront débités qu'après acceptation par le biais d'une loterie.

« La course annuelle de l'Empire State Building - la course de tours la plus longue et la plus célèbre au monde - est un événement sportif de renommée internationale pour les coureurs du monde entier », a déclaré Tony Malkin, président et PDG de l'Empire State Realty Trust. « La course jusqu'au sommet du ‘bâtiment le plus célèbre du monde‘, l'attraction la plus appréciée du pays, constitue le test ultime d'endurance et une réalisation significative pour ceux qui y participent ».

MyFitnessPal, l'application n°1 de tracking de la nutrition et des aliments, sera pour la première fois le sponsor principal de l'ESBRU 2023. Chaque coureur aura accès à MyFitnessPal Premium pour suivre ses apports nutritionnels et mieux comprendre les aliments qui lui permettent de donner le meilleur de lui-même.

« L’entraînement pour un événement sportif comme l’Empire State Building Run-Up requiert de la détermination et de l’endurance, mais nous croyons qu’une nutrition optimale est à la base de toute performance sportive », a déclaré Katie Keil, chef du marketing de MyFitnessPal. « Nous sommes conscients du fait que la forme physique est fonction des aliments, et puisque l’entraînement se poursuit bien au-delà du gymnase et dans la cuisine, nous sommes ravis de fournir aux coureurs tout ce dont ils ont besoin pour maximiser leur apport nutritionnel et améliorer leur performance sportive. »

Challenged Athletes Foundation® (CAF) est à nouveau le partenaire caritatif officiel de l'ESBRU, avec une division dédiée aux athlètes physiquement handicapés et les supporters de la CAF qui collectent des fonds dans l’optique d’améliorer les conditions de vie à travers le sport. Les coureurs pourront contourner la loterie et courir avec #TeamCAF avec une participation garantie à une collecte de fonds de bienfaisance trouvée en ligne.

La course de l'Empire State Building 2023 est produite par Super Race Systems.

Vous trouverez plus d’informations sur l’Empire State Building Run-Up en ligne. Les images et vidéos en haute résolution des années précédentes peuvent être téléchargées ici.

À propos de l’Empire State Building

The Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde », propriété de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La restructuration de son observatoire, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire redessiné au 102e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le périple vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. L'observatoire de l'Empire State Building accueille des millions de visiteurs chaque année et a été désignée « Bâtiment préféré des États-Unis » par l'American Institute of Architects, la destination de voyage la plus populaire au monde selon Uber, l'attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les Travelers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor : Best of the Best, et l'attraction numéro 1 de New York City selon Lonely Planet.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent un ensemble varié de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d’informations et des billets d’entrée pour l’observatoire, visitez esbnyc.com ou suivez les comptes du monument sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

