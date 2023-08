Empiric Student Property PLC est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur et un exploitant de logements étudiants modernes, en location directe, nominés ou loués, situés en centre-ville dans des villes universitaires du Royaume-Uni. Elle dispose d'une plateforme d'exploitation et de marketing, Hello Student. La société possède un portefeuille immobilier d'environ 86 actifs, représentant plus de 9 170 lits. Elle est engagée dans une activité à segment unique, l'investissement dans les locations étudiantes et commerciales, au Royaume-Uni. Son portefeuille d'investissement immobilier comprend des actifs opérationnels, qui sont les propriétés existantes qui sont louées ou disponibles à la location, et des actifs de développement, qui sont les propriétés en cours de construction. Le portefeuille d'investissement de la société comprend Centro Court, St Peter Studios, Canal Bridge, James House, Radway House, The Exchange, St Mary's Hospital, Samuel Tuke Apartments, London Road, etc. Son portefeuille de développement est le Franciscan.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel