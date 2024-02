Employers Holdings, Inc. est une société de portefeuille. La société, par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance en propriété exclusive, Employers Insurance Company of Nevada (EICN), Employers Compensation Insurance Company (ECIC), Employers Preferred Insurance Company (EPIC), Employers Assurance Company (EAC) et Cerity Insurance Company (CIC), est engagée dans l'industrie de l'assurance commerciale de biens et de risques divers, spécialisée dans les produits et services d'indemnisation des travailleurs. Ses segments comprennent Employeurs et Cerity. Le segment Employeurs représente les affaires traditionnelles proposées sous sa marque EMPLOYERS par l'intermédiaire de ses agents, y compris les affaires provenant de ses partenariats et alliances stratégiques. Le segment Cerity représente les activités proposées sous sa marque Cerity, qui comprend ses activités de vente directe aux clients. La société fournit une assurance contre les accidents du travail dans tous les États-Unis, avec une concentration en Californie.

