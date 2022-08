Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 11 971,98 millions CLP, contre 10 231,48 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1 948,4 millions de CLP, contre 1 788,35 millions de CLP l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 22 741,56 millions de CLP, contre 20 085,49 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 3 262,78 millions de CLP, contre 3 469,62 millions de CLP l'année précédente.