(Alliance News) - Empresaria Group PLC a déclaré mardi que les conditions difficiles du marché ont causé un préjudice "important" à ses résultats semestriels, mais qu'il continue à faire des progrès dans sa stratégie à long terme.

Les actions d'Empresaria étaient en baisse de 1,2 % à 40,00 pence mardi en fin de matinée à Londres.

La société de recrutement basée à Crawley, en Angleterre, a déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 200 000 GBP au premier semestre 2023, contre un bénéfice de 3,3 millions de GBP l'année précédente. Empresaria a également enregistré une perte diluée par action de 2,0 pence, contre un bénéfice de 2,7 pence par action l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a diminué de 3,2 %, passant de 129,8 millions de livres sterling à 125,7 millions de livres sterling, et le bénéfice d'exploitation a chuté de 84 %, passant de 3,8 millions de livres sterling à 600 000 livres sterling. La société n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme en 2022.

Empresaria a déclaré que l'environnement de marché difficile du second semestre 2022, avec une demande plus faible et des décisions d'embauche plus lentes, s'est poursuivi dans l'année en cours, ce qui a eu un impact sur son revenu net d'honoraires qui a diminué de 8,9 % à 29,7 millions de livres sterling, contre 32,6 millions de livres sterling. Les secteurs de l'informatique et de la santé aux États-Unis ont connu des baisses particulièrement "significatives".

"Le marché n'a pas encore montré de signes significatifs ou durables d'amélioration, la confiance des clients et des candidats restant à des niveaux plus bas sur la majorité de nos marchés et secteurs", a commenté Rhona Driggs, présidente-directrice générale de l'entreprise. "Notre base de coûts au début de 2023 était élevée par rapport au premier semestre 2022, reflétant les pressions inflationnistes et les investissements ciblés que nous avons faits dans les effectifs... En conséquence, la baisse des revenus nets d'honoraires a eu un impact matériel sur nos bénéfices."

Empresaria a déclaré qu'elle continuait à travailler à la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques, après avoir lancé son opération axée sur le secteur professionnel aux États-Unis. Elle a déclaré qu'elle "voyait déjà de bons résultats préliminaires" grâce à l'accent mis sur l'exploitation de sa base de clientèle américaine existante.

Empresaria s'attend à ce que les conditions difficiles du marché continuent d'avoir un impact sur ses activités tout au long de l'année 2023, bien que les niveaux de chômage et les pénuries de compétences restent relativement faibles. Elle s'attend à ce que ces éléments soutiennent et accélèrent sa reprise.

"Bien que nous soyons déçus par le début de l'année 2023, nous progressons dans la mise en œuvre de nos principales actions stratégiques visant à générer de la croissance", a déclaré M. Driggs. "Compte tenu des conditions actuelles du marché, nous continuons à revoir nos priorités opérationnelles et d'investissement afin de nous assurer que le groupe est le mieux placé pour réaliser notre ambition à moyen terme."

