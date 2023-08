Empresaria Group plc est une entreprise britannique spécialisée dans le recrutement de personnel. La société est engagée dans la fourniture de personnel et de solutions de recrutement. Elle propose une gamme de services comprenant la dotation en personnel temporaire et contractuel, le placement permanent, la recherche de cadres, les services de recrutement offshore (ORS) et l'externalisation du processus de recrutement (RPO). La société opère dans environ 19 pays à travers six secteurs diversifiés, notamment les services professionnels, les technologies de l'information (TI), les soins de santé, l'immobilier, la construction et l'ingénierie, les services commerciaux et les services de recrutement offshore.