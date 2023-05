Les actions d'Empresaria en baisse, le bénéfice intermédiaire devant être inférieur à celui de l'année précédente

Empresaria Group PLC - société de recrutement spécialisée basée à Crawley, en Angleterre - déclare que la demande s'est affaiblie et que les décisions d'embauche des clients ont ralenti au cours du second semestre 2022, et que cette tendance s'est poursuivie en 2023. En conséquence, Empresaria déclare que les revenus nets d'honoraires pour les quatre mois jusqu'au 30 avril sont inférieurs de 5 % à ceux de la période comparative de l'année précédente. Elle s'attend à ce que le bénéfice semestriel soit en baisse "significative en glissement annuel par rapport à une solide période de comparaison 2022". Le bénéfice avant impôt était de 3,3 millions de livres sterling au premier semestre 2022 pour un chiffre d'affaires de 129,8 millions de livres sterling.

Empresaria prévoit un bénéfice avant impôt ajusté d'environ 7,0 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année 2023. En 2022, le bénéfice avant impôt ajusté était de 9 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 261,3 millions de livres sterling.

Les résultats intermédiaires seront annoncés le 22 août.

Cours actuel de l'action : 51,26 pence l'unité, en baisse de 17 % mardi après-midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 24 %.

