MISES À JOUR COMMERCIALES : Empresaria envisage de doubler son bénéfice d'exploitation annuel

Empresaria Group PLC - société spécialisée dans le recrutement de personnel basée à Crawley, Angleterre - Déclare que le revenu net d'honoraires pour 2022 est en hausse de 10% à 65,4 millions de GBP contre 59,5 millions de GBP un an plus tôt, et en hausse de 8% à taux de change constant. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait être conforme aux attentes. Il déclare que le premier semestre de l'année a connu une plus grande croissance, "reflétant une forte reprise de la demande des clients, en particulier pour les placements permanents". Pour l'avenir, la société prévoit de doubler le bénéfice d'exploitation ajusté à 20 millions de livres sterling à moyen terme.

Accsys Technologies PLC - Fabricant de produits de construction en bois basé à Londres - Au cours de la période de neuf mois se terminant le 31 décembre, le revenu total du groupe a augmenté de 32% pour atteindre 109 millions d'euros, contre 83 millions d'euros l'année précédente, grâce à "une production plus élevée à l'usine d'Arnhem", indique la société. La demande des clients pour Accoya reste résiliente, avec un "carnet de commandes visible au quatrième trimestre malgré un certain ralentissement dans le secteur de la construction en général". S'attend à atteindre son objectif précédemment annoncé de presque doubler le bénéfice sous-jacent avant intérêts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année.

Greencore Group PLC - Fabricant d'aliments prêts à consommer basé à Dublin - Pour l'exercice 2023 au 30 septembre, s'attend à ce que le résultat se situe dans la partie inférieure des attentes actuelles du marché, en raison de volumes inférieurs aux prévisions dues à "l'impact disruptif de l'action industrielle continue sur la demande et les opérations et le retard prévu sur la reprise de l'inflation". Le chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 30 décembre devrait atteindre 463,0 millions de GBP, soit une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, grâce aux effets de l'inflation. Il déclare qu'au cours de son premier trimestre clos le 31 décembre, la conversion des bénéfices a été inférieure aux attentes de la direction, en raison de la baisse des volumes et d'un retard dans la reprise de l'inflation sur la fin de l'année civile. Le directeur général Dalton Philips déclare : "C'est un marché difficile et volatile, et l'entreprise a démarré l'année plus lentement que prévu."

Time Finance PLC - fournisseur de financement aux petites et moyennes entreprises basé à Bath, en Angleterre - Affiche un revenu de 13,2 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 30 novembre, soit une hausse de 12 % par rapport aux 11,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est en hausse de 67 %, passant de 1,2 million de GBP à 2,0 millions de GBP. La production de prêts pour compte propre est en hausse de 27% à 36,6 millions GBP contre 28,9 millions GBP un an plus tôt. Il se dit confiant dans le fait que les résultats de l'exercice complet seront nettement supérieurs aux attentes du marché, le bénéfice avant impôt ne devant pas être inférieur à 3,2 millions de GBP.

Best of the Best PLC - Opérateur londonien de tirages au sort hebdomadaires en ligne - Le chiffre d'affaires pour les six mois qui se sont terminés le 31 octobre est de 13,7 millions GBP, en baisse par rapport aux 19,1 millions GBP de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt chute à 2,7 millions de GBP, contre 3,0 millions de GBP, tandis que le bénéfice brut baisse à 8,2 millions de GBP, contre 10,9 millions de GBP un an plus tôt. Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare qu'elle envisage "le moyen et le long terme avec confiance alors que nous nous dirigeons vers un retour à une croissance régulière et que les transactions depuis la fin de la période se sont poursuivies conformément à nos attentes".

