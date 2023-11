Empresas COPEC SA est une société holding basée au Chili, engagée, par le biais de ses filiales, dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Les opérations de la société sont structurées en quatre secteurs d'activité : le secteur forestier. Le secteur des combustibles, le secteur de la pêche et les autres investissements. La société opère dans le secteur forestier par le biais de sa filiale Arauco, qui produit de la pâte de bois, des panneaux et du bois de sciage. L'activité carburant de la société est axée sur les marchés des carburants liquéfiés, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel. La société opère dans le secteur de la pêche par l'intermédiaire de sa filiale Pesquera Iquique - Guanaye, qui produit de la farine de poisson, de l'huile de poisson et des fruits de mer en conserve et surgelés destinés à la consommation humaine. La Société dispose de plateformes productives en Argentine, au Brésil, au Canada, en Colombie, aux États-Unis et en Uruguay. Le 11 avril 2014, la Société avec Inversiones Ultraterra Ltd ont vendu leur participation totale dans Empresa Electrica Guacolda à AES Gener.