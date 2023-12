Empyrean Technology Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement au développement, à la vente et aux services connexes de logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA). Les principaux produits de la société comprennent le système d'outils EDA de conception de circuits analogiques, l'outil EDA de conception de circuits numériques, le système d'outils EDA de conception de circuits d'écrans plats et l'outil EDA de fabrication de plaquettes, etc. Ses produits sont principalement utilisés dans la conception de circuits intégrés, la fabrication, l'emballage, les essais et d'autres chaînes industrielles. La société est également engagée dans la fourniture de services de développement technologique connexes. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Logiciels