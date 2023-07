Zurich (awp) - Le chimiste Ems-Chemie a vu sa performance financière se contracter sur les six premiers mois de l'année. Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation ont reculé sous l'effet du ralentissement conjoncturel et des effets de changes. Pour l'ensemble de 2023, le groupe grison table sur un repli des chiffres clés.

La firme dirigée par Magdalena Martullo-Blocher a enregistré au premier semestre des recettes nettes en baisse de 7,9% à 1,18 milliard de francs suisses. Hors effets des devises, la contraction s'est limitée à 1,9%, a annoncé la société vendredi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a également reculé de 13,5% à 280 millions. La marge opérationnelle s'est établie à 23,7%, en baisse de 1,5 point de pourcentage.

Si le chiffre d'affaires est quasiment conforme aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, l'Ebit et la marge sont ressortis quelque peu au-dessus des attentes de la communauté financière.

"Les nouveaux contrats (...) n'ont pas permis de compenser la retenue généralisée des consommateurs et des entreprises, tout comme la faiblesse des devises étrangères par rapport au franc suisse", a expliqué l'entreprise qui produit des polymères de haute performance et de la chimie de spécialité.

Dans son activité principale des polymères, Ems-Chemie est parvenu à augmenter ses recettes de 0,5% en monnaies locales, alors que le domaine des spécialités chimiques a subi un important repli de 21,3%.

Face à un ralentissement conjoncturel mondial et des effets négatifs des devises, le groupe s'attend désormais à voir ses ventes nettes et l'Ebit reculer sur l'ensemble de l'année. L'inflation, qui reste encore forte, et la hausse des taux d'intérêt freinent "durablement" la consommation en Europe et aux Etats-Unis. La Chine ne devrait quant à elle pas voir son activité rebondir rapidement.

Fin avril, Ems-Chemie avait déjà dû abaisser ses prévisions 2023 et visait alors un chiffre d'affaires net ainsi qu'un Ebit "légèrement inférieurs" à ceux de 2022.

