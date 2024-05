EMS-CHEMIE HOLDING AG est une société holding basée en Suisse qui produit et fournit des polymères et des produits chimiques. La société opère dans deux secteurs d'activité : Polymères de haute performance et Produits chimiques spécialisés. Le secteur d'activité des polymères haute performance comprend EMS-GRIVORY, un fabricant de polyamides haute performance et le fournisseur d'une gamme de matériaux polyamides, et EMS-EFTEC, un fournisseur d'adhésifs, de produits d'étanchéité et de revêtements, y compris des systèmes d'ingénierie d'application pour l'industrie automobile dans le monde entier. Le secteur d'activité Specialty Chemicals comprend EMS-PATVAG, spécialisée dans les allumeurs pour les générateurs de gaz des airbags, et EMS-GRILTECH, qui fabrique et vend des fibres Grilon, Nexylon et Nexylene, des adhésifs thermofusibles Griltex, des promoteurs d'adhésion Grilbond, des réticulants Primid pour les revêtements en poudre et des diluants réactifs Grilonit. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et possède 26 sites de production dans 16 pays différents.

