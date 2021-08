Ems-Chemie confirme sa solide rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - Le chimiste de spécialités grison Ems-Chemie a confirmé mardi le solide rebond de sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Les objectifs pour l'année en cours avaient déjà été dévoilés en juillet.

Le groupe a dégagé au premier semestre un résultat d'exploitation (Ebit) en hausse de 41,9% sur un an à 322 millions de francs suisses, à peine un peu plus que les 321 millions annoncés mi-juillet, a indiqué l'entreprise qui a publié ses chiffres consolidés définitifs. Idem pour le résultat brut d'exploitation ressorti au final à 350 millions, contre 349 millions annoncés plus tôt.

Le bénéfice net a quant à lui atteint 281 millions de francs suisses, un bond de 45,9% comparé au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires a été confirmé à 1,17 milliard.

En juillet, le groupe avait réitéré le montant du dividende, à 17 francs suisses par action. Un montant de 20 francs suisses avait été versé au titre de l'exercice 2019. Pour 2021, la direction table toujours sur une croissance des recettes et de l'Ebit.

al/