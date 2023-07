EMS-Chemie Holding est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques à destination des secteurs de l'automobile, du textile et du transport. Les produits du groupe comprennent des polymères de performance, des intermédiaires chimiques de haute qualité, des produits de chimie fine, des revêtements et des produits d'étanchéité. Le CA par famille de produits se ventile entre polymères de haute performance (87,5%) et produits chimiques de spécialités (12,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,4%), Allemagne (22,4%), Europe (29,8%), Asie (26,4%), Etats-Unis (11,2%) et autres (6,8%).

Secteur Chimie de spécialité