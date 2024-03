Berne (awp/ats) - L'abandon de la procédure contre le procureur extraordinaire Peter Marti, le refus de la population de payer la 13e rente AVS de sa poche et le conflit au Proche-Orient qui s'immisce dans les salles des professeurs suisses font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Les citoyens ne veulent pas payer la 13e rente AVS de leur poche. Ils se sont montrés réfractaires à une TVA plus élevée, des charges salariales plus importantes et à un âge de la retraite plus élevé dans un sondage Yougov, indique la NZZ am Sonntag. C'est la taxe sur les transactions financières qui a rencontré le plus de succès auprès des sondés. Pour 64% d'entre eux, elle compte parmi les trois mesures les plus importantes pour financer la 13e rente AVS. Un financement via des économies dans l'armée ou dans l'aide au développement a également été plébiscité. Les coûts supplémentaires qu'engendreront le projet accepté en votation populaire le 3 mars sont estimés entre quatre et cinq millions de francs suisses.

SONNTAGSZEITUNG: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a suspendu fin février la procédure engagée contre le procureur extraordinaire Peter Marti pour usurpation de fonction et faux dans les titres. Aucun comportement pouvant justifier une accusation n'a pu être prouvé contre M. Marti, écrit la SonntagsZeitung, sur la base d'une décision du MPC. Le patron de Ringier, Marc Walder, avait dénoncé le procureur en raison de deux lettres avec l'en-tête d'un procureur extraordinaire que ce dernier a envoyé alors qu'il n'occupait plus cette position. Aucune intention illégale n'a pu être décelée, selon la décision du MPC. M. Walder s'oppose à la suspension de la procédure.

SONNTAGSZEITUNG: Credit Suisse a financé des bonus et dividendes via des dettes. Les responsables et actionnaires de la banque ont prélevé 32 milliards de francs suisses de l'entreprise sur dix ans malgré l'absence de bénéfices, indique la SonntagsZeitung, qui se base notamment sur des rapports encore non publiés. Sous la direction de Tidjane Thiam et d'Urs Rohner notamment, la banque n'avait en fait pas assez de capital pour distribuer des dividendes et des bonus. Ces pertes proviennent en partie de l'achat de la banque américaine DLJ en 2000. Les responsables ont par la suite eu recours à des emprunts à haut rendement en partie pour financer les paiements de la holding.

NZZ AM SONNTAG: Un conflit entre des enseignants juifs et non juifs a dégénéré dans une école zurichoise. Deux professeurs de confession juive accusent leurs collègues d'antisémitisme, écrit la NZZ am Sonntag. Un enseignant aurait notamment relativisé l'Holocauste et nié l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en Israël. L'homme en question a été contraint de quitter sa position au sein de la direction, une médiation n'ayant pas abouti à un accord. Selon l'hebdomadaire, ce cas extrême illustre le fait que le conflit au Proche-Orient a fait son entrée dans les écoles suisses. La Haute école pédagogique de Zurich a lancé une plateforme de soutien.

LE MATIN DIMANCHE: La mise sur pied d'un groupe d'experts externes pour examiner les finances fédérales, décidée par le Conseil fédéral sous l'impulsion de Karin Keller-Sutter, passe mal. Des parlementaires de gauche et de droite accusent la ministre des finances de déléguer à d'autres l'enjeu de dire où, comment et combien il faut couper dans le budget de la Confédération, écrit Le Matin Dimanche. L'administration, qui a une meilleure vue d'ensemble, peut très bien se charger de cette tâche, estiment-ils. Les dépenses du groupe d'experts mis en place la semaine dernière sont estimées à environ 100'000 à 200'000 francs suisses, indique le Département fédéral des finances. Les frais seront couverts par son propre budget.

NZZ AM SONNTAG: Les dirigeants de l'UDC s'opposent unanimement à la loi sur l'électricité du conseiller fédéral Albert Rösti. La conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher a réussi à convaincre plusieurs parlementaires, d'abord en faveur du projet, indique la NZZ am Sonntag. Le ministre de l'énergie UDC compte présenter le texte, qui sera soumis au vote populaire le 9 juin, à l'assemblée des délégués samedi prochain. Le Bernois a indiqué au journal qu'il s'engagera avec véhémence en faveur de la loi sur l'électricité.

NZZ AM SONNTAG: Le nombre d'incidents liés à la sécurité dans les centres fédéraux d'asile a doublé depuis 2020, passant de 672 incidents à 1368. Leur nombre a atteint un nouveau record en 2023, indique la NZZ am Sonntag, se basant sur des statistiques du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il s'agit de chiffres absolus, précise le SEM. Les incidents par nuitée ont diminué. Pas moins de 70% des cas, qui incluent des disputes, du harcèlement et des voies de fait, sont liés à des demandeurs d'asile venant du Maghreb, selon le SEM. Les demandes d'asile en provenance de cette région auraient fortement augmenté depuis 2021. Elles n'auraient généralement aucune chance d'aboutir.

SONNTAGSZEITUNG: La valeur des cinq biens immobiliers Globus a chuté d'un tiers depuis l'ouverture de la procédure d'insolvabilité de Signa. L'ensemble du portefeuille Globus du groupe autrichien a enregistré une perte de valeur de 431,5 millions d'euros, indique la SonntagsZeitung. Un rapport de l'administrateur de l'assainissement de la filiale immobilière Signa Prime montre que l'investisseur René Benko a procédé en Suisse de la même manière que pour les biens immobiliers allemands. La valeur des biens a été définie par les potentiels revenus locatifs futurs. Les banques cantonales pourraient se retrouver impactées en cas de nouvelle baisse de la valeur des bâtiments Globus. Plusieurs d'entre elles ont déjà accordé à Signa des crédits de plusieurs centaines de millions de francs suisses.

SONNTAGSBLICK: Le Ministère public de l'Oberland bernois a épinglé le copropriétaire du Blausee (BE), Stefan Linder, qui aurait enfreint la loi pour enquêter sur la mort de plusieurs poissons dans le lac. Il aurait pénétré illégalement dans l'enceinte de l'entreprise SHB pour y installer une caméra de surveillance et aurait tenté d'inciter une chauffeuse de camion à coopérer dans le sens des autorités pénales, selon l'ordonnance du ministère consultée par le SonntagsBlick. Le ministère public a prononcé une peine pécuniaire avec sursis de 51'680 francs suisses et une amende de 12'920 francs suisses. M. Linder conteste toutes les accusations et a fait opposition à l'ordonnance pénale.

SONNTAGSBLICK: La police cantonale zurichoise a embarqué l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner avant une conférence à Tegerfelden (AG), au nord de Zurich. Plus de 100 extrémistes de droite se trouvaient à cette rencontre à laquelle la Junge Tat a invité l'Autrichien, indique le SonntagsBlick. Celui-ci s'est rendu en Suisse sans être inquiété, bien que la police cantonale ait demandé à la Confédération de lui interdire l'entrée dans le pays. Martin Sellner est à nouveau en liberté. Son "interpellation" aurait eu lieu pour mettre fin à la conférence.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.