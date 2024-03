EMS Limited est une société basée en Inde. Elle fournit des solutions d'assainissement, des systèmes d'approvisionnement en eau, des usines de traitement de l'eau et des déchets, des services de transmission et de distribution d'électricité, des travaux routiers et connexes, ainsi que l'exploitation et la maintenance de projets de traitement des eaux usées (WWSP) et de projets d'approvisionnement en eau (WSSP) pour le compte d'autorités et d'organismes gouvernementaux. Les projets WWSP comprennent les stations d'épuration des eaux usées (STP) ainsi que les réseaux d'égouts et les stations communes de traitement des effluents (CETP), et les projets WSSP comprennent les stations de traitement de l'eau (WTP) ainsi que les stations de pompage et la pose de canalisations pour l'approvisionnement en eau (projets). Les services de la société comprennent les réseaux d'égouts et les travaux connexes, les travaux d'approvisionnement en eau, les travaux routiers et connexes, la conception et la construction d'infrastructures de transmission et de distribution d'électricité, l'entretien des infrastructures et des services publics, la conception et la construction de bâtiments et de travaux connexes, et l'installation de transmissions d'électricité.

Secteur Construction et ingénierie