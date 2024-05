Le Groupe En+ MKPAO est une entreprise mondiale de ressources naturelles basée en Russie. Elle opère à travers deux segments : Les métaux et l'énergie. Le segment Métaux couvre les opérations de production d'aluminium intégrées verticalement, y compris l'extraction et le raffinage de la bauxite en alumine et la production et la vente d'aluminium primaire, d'alumine et de produits connexes. Le secteur de l'électricité représente les activités de production indépendante d'électricité en Russie. La société est engagée dans différents domaines de l'industrie de l'énergie, tels que la production d'électricité et de chaleur, la distribution d'électricité et de chaleur, la transmission d'électricité, la vente d'électricité, de capacité et de chaleur, le commerce de détail de l'énergie et les services d'approvisionnement et d'ingénierie. La production d'hydroélectricité est le principal domaine d'activité du secteur de l'électricité. En outre, la société possède des centrales solaires et des centrales de production combinée de chaleur et d'électricité. La société possède des mines, des usines de production et des projets en cours de développement dans le monde entier.

Secteur Aluminium