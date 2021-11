en-japan inc. : La tendance devrait reprendre ses droits 01/11/2021 | 08:45 Jordan Dufee 01/11/2021 | 08:45 achat En cours

Cours d'entrée : 4510¥ | Objectif : 5000¥ | Stop : 4300¥ | Potentiel : 10.86% La tendance de fond est haussière pour en-japan inc. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5000 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Sous-secteur Potails d'emplois en ligne Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EN-JAPAN INC. 45.95% 1 774 SEEK LIMITED 14.62% 8 679 HEADHUNTER GROUP PLC 74.74% 2 677 DIP CORPORATION 48.57% 1 997 MEDLEY, INC. -25.99% 948 TONGDAO LIEPIN GROUP -39.83% 756 I-PLUG, INC. 0.00% 203

Données financières JPY USD EUR CA 2022 52 193 M 456 M 395 M Résultat net 2022 7 308 M 63,9 M 55,3 M Tréso. nette 2022 31 540 M 276 M 239 M PER 2022 27,7x Rendement 2022 1,74% Capitalisation 202 Mrd 1 774 M 1 532 M VE / CA 2022 3,27x VE / CA 2023 2,79x Nbr Employés 2 853 Flottant 58,3% Prochain événement sur EN-JAPAN INC. 11/11/21 Premier semestre 2022 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 4 510,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 177,14 JPY Ecart / Objectif Moyen -7,38% Dirigeants et Administrateurs Takatsugu Suzuki President & Representative Director Michikatsu Ochi Chairman Toshio Hijikata General Manager-Administration Kayo Murakami Independent Outside Director Megumi Kawai Director, Executive Officer & Head-Brand Planning