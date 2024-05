En Japan Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de services de ressources humaines. La société est engagée dans la fourniture de services de recherche d'emploi et d'information sur l'emploi qui utilisent l'Internet, l'exploitation de divers sites Web d'information sur l'emploi tels que en TENSHOKU, AMBI, en AGENTS, iroots, en world, Vietnam Works, Navigos Search, New Era India, 800HR et d'autres, la fourniture de services de soutien aux ressources humaines, de systèmes de gestion du personnel et de services de conseil en systèmes d'évaluation, ainsi que la fourniture de services de recrutement en technologies de l'information (TI) en Inde, et de systèmes de gestion du recrutement et des affaires.