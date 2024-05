Enablence Technologies Inc. est une société canadienne qui conçoit, fabrique et vend des composants optiques, principalement sous la forme de circuits planaires à ondes lumineuses (CPL), sur des puces à base de silicium. Les produits de la société sont destinés à une clientèle mondiale, principalement axée sur les centres de données et d'autres marchés finaux. Elle travaille également avec des clients qui utilisent sa technologie sur des marchés émergents, notamment les appareils médicaux, la détection et la télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) pour l'automobile et les casques de réalité virtuelle et augmentée. La société utilise également une usine de fabrication non captive à Fremont, en Californie, pour fabriquer des puces conçues par des clients tiers. Les produits de la société comprennent le multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière, le multiplexage par répartition en longueur d'onde dense, le multiplexage par répartition en longueur d'onde LAN, les lignes à ultra-long retard, les services de fabrication sur mesure et les services de conception sur mesure. Sa technologie comprend, entre autres, le traitement avancé des signaux, la conception de puces pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, et l'optique cohérente.