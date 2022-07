L'Italie fait face à une épreuve de force parlementaire sur la survie du gouvernement

Draghi a présenté sa démission la semaine dernière après que le Mouvement 5 étoiles populiste a refusé de soutenir sa large coalition lors d'un vote de confiance parlementaire.

Le président Sergio Mattarella a rejeté cette démission et lui a plutôt demandé de s'adresser au parlement, espérant qu'il trouverait une solution lui permettant de rester en fonction jusqu'à la fin de la législature, début 2023.

Les sénateurs ont été convoqués pour 9 h 30 (07 h 30 GMT) et le résultat du vote sur le discours du premier ministre était attendu pour 19 h 30 (17 h 30 GMT). Un débat sur l'avenir du gouvernement devrait également avoir lieu à la chambre basse jeudi.

Peu de choses semblent avoir changé sur le front politique depuis la semaine dernière, lorsque le parti 5 étoiles a boycotté le vote de confiance sur les mesures visant à alléger le coût élevé de la vie, se plaignant que ses propres préoccupations avaient été négligées.

On ne sait toujours pas si Draghi est toujours déterminé à démissionner au cours des deux prochains jours, ou s'il pourrait changer d'avis et rester en poste, comme de nombreuses personnes en Italie et à l'étranger l'ont demandé, craignant que son départ ne déclenche le chaos.

L'ancien chef de la Banque centrale européenne dispose de suffisamment de soutiens pour rester en fonction sans 5 étoiles, mais il a jusqu'à présent rejeté cette option car son mandat initial était de diriger une coalition d'unité nationale avec des partis de tout l'éventail politique.

Le leader de 5-Star, Giuseppe Conte, a déclaré ce week-end qu'il souhaitait que Draghi signale qu'il était prêt à mettre en œuvre certaines de ses priorités politiques avant de renouveler son soutien au gouvernement, notamment l'introduction d'un système de salaire minimum.

Compliquant les efforts pour surmonter les divisions, le parti de droite de la Ligue et ses alliés de Forza Italia ont déclaré ne plus vouloir partager le pouvoir avec 5-Star.

Le 5-Star a tenu des réunions répétées ces derniers jours pour tenter de décider de sa stratégie, mais reste profondément divisé. Deux législateurs du parti ont déclaré à Reuters qu'à partir de mardi soir, ils n'avaient reçu aucune indication sur la manière de voter lors du débat de mercredi.

Si Draghi estime que son gouvernement ne peut pas être relancé, il remettrait une nouvelle fois sa démission au président Mattarella, ouvrant presque certainement la voie à des élections fin septembre ou début octobre.

L'Italie n'a pas connu d'élections en automne depuis la Seconde Guerre mondiale, car c'est la période normalement réservée à l'élaboration du budget.

L'agence de notation Fitch a déclaré lundi que la démission de Draghi rendrait les réformes structurelles et l'assainissement budgétaire encore plus difficiles en Italie, dont le ratio dette/PIB est le deuxième plus élevé d'Europe après la Grèce.