Le niveau d'endettement mondial a augmenté "considérablement" en 2021 - Malpass de la Banque mondiale

Le rapport annuel de la Banque mondiale sur les statistiques de la dette mondiale, qui doit être publié le mois prochain, indique clairement que les créanciers du secteur privé devaient également participer à la réduction de la dette, a déclaré Malpass dans une interview à Reuters vendredi.

Le Groupe des 20 principales économies et le Club de Paris des créanciers officiels ont créé un cadre commun pour les traitements de la dette à la fin de 2020 pour aider les pays à faire face aux retombées de la pandémie de COVID-19, mais sa mise en œuvre a été interrompue.

Les créanciers du Tchad ont conclu cette semaine le premier accord négocié dans ce cadre, mais il laisse en suspens la viabilité de la dette à plus long terme du pays car il ne prévoit pas de réduction effective de la dette, a prévenu Malpass vendredi.

La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les responsables occidentaux expriment de plus en plus leur frustration à l'égard de la Chine, désormais le plus grand créancier bilatéral officiel du monde, et des créanciers du secteur privé pour ne pas avoir avancé plus rapidement.

Les données préliminaires publiées par la Banque mondiale en juin ont montré que l'encours de la dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire a augmenté, en moyenne, de 6,9 % en 2021 pour atteindre 9 300 milliards de dollars, dépassant la croissance de 5,3 % observée en 2020.

M. Malpass a déclaré que le prochain rapport de la banque sur les statistiques de la dette internationale était troublant, mais n'a pas donné de chiffres précis.

"Il montre que le montant de la dette a considérablement augmenté... et que le montant dû à la Chine représente quelque 66 % du total des créanciers bilatéraux officiels", a-t-il déclaré, ajoutant que les entités chinoises étaient également de gros créanciers commerciaux.

"Le rapport indique clairement que la réduction de la dette doit s'étendre largement pour inclure le secteur privé et la Chine", a déclaré M. Malpass, ajoutant que la question globale de la dette serait un sujet important lors de la prochaine réunion des dirigeants du G20.

"Il y aura une reconnaissance de la gravité du problème", a déclaré M. Malpass, bien qu'il ait dit qu'il y avait eu "peu d'intérêt" pour son incitation à un gel immédiat des paiements de la dette lorsque les pays demandent un allégement au titre du cadre commun du G20 et d'autres réformes visant à accélérer les efforts de restructuration de la dette.

Selon les responsables du FMI et de la Banque mondiale, 25 % des économies de marché émergentes et en développement sont en situation de surendettement ou proches de l'être, et ce chiffre atteint 60 % pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les chocs climatiques, les augmentations des taux d'intérêt et l'inflation ont accentué les pressions sur les économies qui se remettent encore du COVID.

Selon M. Malpass, la Chine a été jusqu'à présent un acteur réticent dans ce processus qui évolue lentement. "Ils sont surtout des observateurs", a-t-il déclaré.

M. Malpass a également appelé à un travail plus rapide sur la restructuration de la dette de la Zambie, qui a demandé pour la première fois de l'aide au titre du cadre commun au début de 2021.

"Il est urgent de le faire pour que la réduction de la dette puisse avoir lieu et que la Zambie puisse commencer à attirer les nouveaux investissements nécessaires", a-t-il déclaré.

Pour le Tchad comme pour la Zambie, il est essentiel d'accélérer le processus et de mettre en œuvre de réelles réductions de la dette, a-t-il ajouté. "Plus le processus se prolonge, plus il est difficile pour le pays et ses habitants de se remettre sur pied."