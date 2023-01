Les États-Unis se dirigent probablement vers un "atterrissage en douceur" de l'économie - Boushey de la Maison Blanche

M. Boushey s'est félicité des données de vendredi qui ont montré que l'économie américaine a créé des emplois à un rythme soutenu en décembre, avec un taux de chômage qui a baissé à un niveau bas pré-pandémique de 3,5 %, et a déclaré que le plus grand défi auquel l'économie est confrontée actuellement est le resserrement continu de l'offre de main-d'œuvre.

À la question de savoir si les États-Unis pouvaient éviter une récession, M. Boushey a répondu : "Rien n'indique que c'est là où nous en sommes actuellement.

"Les mesures ont été prises et il semble que nous soyons en très bonne position pour avoir cet atterrissage en douceur dont tout le monde parle", a-t-elle déclaré.

Un atterrissage en douceur est l'objectif idéal de la politique de la Réserve fédérale après une hausse des taux d'intérêt, une situation dans laquelle l'inflation ralentit mais où il n'y a pas assez de pertes d'emplois pour déclencher une récession.

Parmi les autres défis, citons l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et les risques COVID permanents, notamment avec l'abandon par la Chine de sa politique de zéro COVID, a déclaré Mme Boushey.

Mme Boushey a déclaré qu'elle s'inquiétait du fait que les difficultés à trouver des soins abordables pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées empêchaient toujours les hommes et les femmes de travailler. L'administration Biden avait espéré adopter des réformes pour financer l'enseignement préscolaire universel et garantir des améliorations, mais n'a pas réussi à obtenir un soutien suffisant au Congrès.

Néanmoins, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui poussaient l'inflation à la hausse ont été abordés et les prix semblent devoir continuer à baisser, a-t-elle déclaré.

"Les données qui sortent mois après mois montrent que nous continuons à progresser. Les données ne correspondent pas à ce à quoi ressemble généralement une récession", a-t-elle déclaré. "Tous les signes indiquent une reprise continue et la robustesse du marché du travail."