Madrid (awp/afp) - Le groupe semi-public gestionnaire du réseau gazier espagnol Enagas a annoncé mercredi la vente de sa participation dans le spécialiste des infrastructures énergétiques Tallgrass Energy. La transaction, qui signe la sortie d'Engas du marché américain, se monte à plus d'un milliard d'euros.

"Enagas a conclu un accord pour vendre sa participation de 30,2% dans la société américaine Tallgrass Energy à Blackstone Infrastructure Partners, pour un montant de 1,1 milliard de dollars (1,018 milliard d'euros au taux de change actuel)", indique un communiqué d'Enagas transmis par le gendarme boursier espagnol, la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).

L'opération, si elle obtient le feu vert des autorités boursières, devrait être finalisée à la fin du mois de juillet, et générer "une perte comptable d'un montant d'environ 360 millions d'euros dans le compte de résultat 2024", précise le groupe Enagas dans son communiqué, en ajoutant qu'il s'attend à un "impact très positif" sur sa trésorerie après ce désinvestissement.

Le géant gazier a vendu d'autres actifs dernièrement, comme sa participation dans le groupe chilien GNL Quintero, ou au Mexique celles dans le gazoduc de Morelos et dans la station de compression de Soto La Marina. "La vente de Tallgrass Energy s'inscrit dans le processus de (...) décarbonation et de sécurité de l'approvisionnement en Espagne et en Europe", souligne le groupe, qui veut parier sur l'hydrogène renouvelable.

Sur son site internet, Enagas explique s'être en effet recentré sur l'Europe, où il a acquis 4% supplémentaires dans l'oléoduc transadriatique (TAP), pour obtenir un total de participation de 20%, et il est entré au capital du consortium Hanseatic Energy Hub (HEH) à hauteur de 15% pour la construction du premier terminal terrestre de gaz naturel liquéfié (GNL) en Allemagne.

Le groupe indique également qu'il a signé un accord avec la compagnie de gaz espagnole Reganosa pour la "création d'un hub énergétique dans le nord-ouest de l'Espagne". En 2023, Enagas a enregistré un bénéfice net en baisse de 8,8%, à 342,5 millions d'euros.

afp/vj