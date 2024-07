Enagás, S.A. est spécialisé dans l'acquisition, le transport, la regazéification et le stockage de gaz naturel. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - transport, regazéification et stockage de gaz naturel (99,3%) : détention en Espagne, à fin 2022, d'un réseau de 11 000 km de gazoducs, de 6 sites de regazéification, de 3 terminaux de stockage, etc. ; - autres (0,7%).