Enanta Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie. La société est engagée dans la découverte et le développement de médicaments à petites molécules, en mettant l'accent sur les traitements des infections virales. Ses principaux programmes de recherche et développement en propriété exclusive portent sur la virologie, à savoir le virus respiratoire syncytial (VRS), le SRAS-CoV-2, le virus de l'hépatite B (VHB) et le métapneumovirus humain (hMPV). La société a découvert le glecaprevir, le deuxième de deux inhibiteurs de protéase découverts et développés pour le traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC). Le glecaprevir est un traitement d'association coformulé à action directe (DAA) contre le VHC, qui est commercialisé sous les noms de marque MAVYRET et MAVIRET. Son principal candidat clinique pour le traitement de l'infection chronique par le VHB est EDP-514. Son principal candidat clinique pour le COVID-19 est EDP-235. Le programme de stade clinique de la société pour le VRS, avec deux composés en essais cliniques, comprend EDP-938 et EDP-323.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale