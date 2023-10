Enav SpA est une entreprise italienne active dans le secteur du contrôle du trafic aérien (ATC). Elle exploite trois secteurs : Services de navigation aérienne, Services de maintenance et Autres services. Les services de navigation aérienne fournissent des services de contrôle et de gestion du trafic aérien et d'autres services de navigation aérienne pour l'espace aérien national et les aéroports civils. Les services de maintenance couvrent la gestion et la maintenance des équipements et des systèmes utilisés pour le contrôle du trafic aérien national. Les autres services comprennent le développement des affaires et la prestation de services aux marchés non réglementés, en particulier en Asie du Sud-Est ; la mise en œuvre d'un système mondial de surveillance par satellite pour le contrôle du trafic aérien, visant à permettre la surveillance complète de toutes les routes dans le monde entier, en mettant l'accent sur les zones polaires, océaniques et autres zones éloignées non couvertes par les services de contrôle du trafic aérien par radar ; le développement et la prestation de services pour la gestion du trafic aérien à basse altitude des aéronefs pilotés à distance et de tous les autres véhicules aériens, entre autres.

Secteur Services aéroportuaires