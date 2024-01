ENB Financial Corp est une société holding bancaire. Sa filiale à 100 %, Ephrata National Bank (la Banque), est une banque commerciale à service complet. La société fournit une gamme de services financiers aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises de la zone de marché. Elle propose une gamme de comptes à vue, ainsi que des dépôts d'épargne et des dépôts à terme. Elle propose également des prêts commerciaux, immobiliers et à la consommation, qu'ils soient ou non décrochés. Ses services auxiliaires comprennent le dépôt direct et le paiement direct de fonds par transfert électronique de fonds, des guichets automatiques reliés au réseau Star, des services bancaires par téléphone, des cartes de débit MasterCard, des cartes de crédit Visa ou MasterCard et des coffres-forts. Elle propose des services bancaires par internet, y compris le paiement de factures et le transfert de fonds, la saisie de dépôts à distance et une application ENB Bank on the Go ! pour les iPhones ou les téléphones Android. Elle propose également une gamme complète de services fiduciaires et de conseils en investissement par le biais des Solutions patrimoniales d'ENB.

Secteur Banques