Enbee Trade and Finance Limited a approuvé, lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 26 juillet 2024, la nomination de M. Rakeshkumar Dinesh Mishra (DIN : 06919510) en tant qu'administrateur supplémentaire indépendant (non exécutif, indépendant) de la société, avec effet au 26 juillet 2024. Expérience professionnelle : M. Mishra a de l'expérience dans les services juridiques, financiers et de gestion de la conformité de l'entreprise. Il a plus de dix ans d'expérience dans le domaine du droit des sociétés.

Il est secrétaire d'entreprise et, au cours de sa carrière, il a été associé à de nombreuses entreprises pour des missions telles que des fusions et acquisitions, des rachats d'entités cotées et non cotées, des restructurations d'entreprises, des attributions préférentielles, des rachats d'actions et d'autres actions d'entreprise. Il a également acquis de l'expérience en comparaissant devant diverses autorités statutaires telles que la NCLT et le directeur régional. Niveau d'études : M. Rakeshkumar Mishra est titulaire d'un MBA en finance, d'une licence en commerce et d'un diplôme en droit. Il est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (ICSI).