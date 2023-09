Enbridge Inc. est une société de transport et de distribution d'énergie. Elle exerce ses activités dans cinq secteurs : Pipelines de liquides, transport de gaz et activités intermédiaires, distribution et stockage de gaz, production d'énergie renouvelable et services énergétiques. Le secteur des pipelines de liquides comprend des pipelines et des terminaux au Canada et aux États-Unis qui transportent et exportent différentes qualités de pétrole brut et d'autres hydrocarbures liquides. Le transport de gaz et les activités intermédiaires consistent en des investissements dans des gazoducs et des installations de collecte et de traitement de gaz naturel au Canada et aux États-Unis. La distribution et le stockage de gaz comprennent les activités des services publics de gaz naturel. La production d'énergie renouvelable consiste principalement en des investissements dans des actifs éoliens et solaires, ainsi que dans des actifs géothermiques, de récupération de chaleur résiduelle et de transmission. Le segment Services énergétiques fournit des services de commercialisation physique des matières premières, des services logistiques et des services de commercialisation de l'énergie aux raffineurs, aux producteurs et à d'autres clients en Amérique du Nord.