La société canadienne Enbridge achète la société américaine d'énergie verte Tri Global

La société canadienne d'infrastructure énergétique Enbridge Inc. a annoncé jeudi qu'elle avait acquis le développeur américain d'énergie renouvelable Tri Global Energy (TGE) pour 270 millions de dollars et pris en charge sa dette.

TGE, dont le siège social est à Dallas, est le troisième plus grand développeur d'éoliennes terrestres aux États-Unis, et a monétisé plus de 6 gigawatts (GW) de projets solaires et éoliens à l'échelle des services publics depuis sa création en 2009.

Enbridge, dont le siège est à Calgary, a déclaré que la dette de TGE s'élevait à 17 millions de dollars et qu'elle pourrait effectuer jusqu'à environ 50 millions de dollars de paiements supplémentaires lorsque TGE achèvera certains projets.

Cette transaction entièrement en espèces renforce le portefeuille d'Enbridge dans le domaine des énergies renouvelables, qui comprend également des parcs éoliens offshore en Europe et des projets solaires alimentant ses oléoducs et gazoducs en Amérique du Nord.

Enbridge est surtout connue pour son réseau de pipelines qui achemine la majeure partie du brut canadien vers les États-Unis, mais la société a déclaré qu'elle se concentrait sur la croissance de son portefeuille d'énergies renouvelables, qui représente actuellement environ 5 % de la société.

"Nous avons vraiment aimé cette acquisition parce qu'elle accélère l'ambition de croissance que nous avons dans notre entreprise pour l'énergie renouvelable et les nouvelles énergies en général, et les infrastructures à faible émission de carbone", a déclaré Matthew Akman, vice-président principal de la stratégie, de l'énergie et des nouvelles technologies énergétiques d'Enbridge, dans une interview à Reuters.

L'accord avec TGE signifie qu'Enbridge n'a pas besoin de faire d'autres acquisitions dans le secteur de l'éolien terrestre, a-t-il ajouté.

"Si vous regardez le montant de l'investissement potentiel juste dans les actifs de développement de l'entreprise que nous acquérons ici, cela représente des milliards de dollars."

Le gouvernement américain a récemment annoncé d'importants crédits d'impôt pour les énergies renouvelables par le biais de sa loi sur la réduction de l'inflation (IRA). Akman a déclaré que les fondamentaux d'investissement pour les projets d'énergie renouvelable américains s'amélioraient même avant l'IRA grâce à une "incroyable escalade" de la demande d'électricité propre de la part des entreprises.

L'accord intervient un jour après qu'Enbridge ait déclaré qu'elle allait vendre une participation minoritaire de 1,12 milliard de dollars canadiens (816,51 millions de dollars) dans sept oléoducs de l'Alberta à un groupe de communautés autochtones.

Ben Pham, analyste de BMO Marchés des capitaux, a déclaré qu'Enbridge recyclait probablement le capital provenant des récentes ventes d'actifs pour financer l'acquisition de TGE.

La dernière fois, les actions d'Enbridge étaient en baisse de 1,9 % à 51,45 $CAN à la Bourse de Toronto.

(1 $ = 1,3717 dollar canadien) (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru ; Montage de Maju Samuel et David Gregorio)